Ze świata Popyt na energię rośnie. To rodzi nowe wyzwania Oprac. Alicja Skiba

Światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, które wzrosło w 2025 r. o ok. 800 TWh. Ten wynik odpowiada blisko 4,8-krotności rocznego zużycia energii w Polsce. Przyrost ten był równy łącznemu wzrostowi produkcji energii z fotowoltaiki i wiatru, co według PIE, pokazuje skalę wyzwań stojących przed transformacją energetyczną.

Co napędza popyt na prąd

Eksperci PIE wskazują, że światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną zwiększyło się w 2025 r. ponad dwukrotnie szybciej (3 proc. r/r) niż na energię w ogóle (1,3 proc. r/r). Około 80 proc. wzrostu popytu na energię elektryczną odnotowano w gospodarkach wschodzących i krajach rozwijających się.

Według PIE za wzrost odpowiadają dwa główne czynniki. W krajach rozwijających się jest to rosnący dostęp do energii i industrializacja, natomiast w gospodarkach rozwiniętych - postępująca elektryfikacja budynków, transportu i przemysłu, w tym rozwój pojazdów elektrycznych oraz centrów danych. Jednocześnie poprawa efektywności energetycznej ogranicza zużycie w dotychczasowych zastosowaniach.

Około 80 proc. globalnego wzrostu popytu przypadło na gospodarki wschodzące. Kluczową rolę odgrywają Chiny, odpowiadające za 58 proc. przyrostu zużycia energii elektrycznej. Wśród krajów rozwiniętych wyróżniają się USA, gdzie aż połowa wzrostu zapotrzebowania wynikała z rozwoju centrów danych.

Centra danych obciążają lokalne sieci

To właśnie centra danych należą do najszybciej rosnących odbiorców energii. W 2025 r. ich zapotrzebowanie wzrosło o 17 proc. r/r do 485 TWh. Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej, do 2030 r. może ono niemal się podwoić, osiągając 945 TWh i zwiększając udział w globalnym zużyciu energii elektrycznej z 1,5 proc. do 3 proc.

PIE zwraca uwagę, że koncentracja centrów danych oraz ich stały profil zużycia energii mogą zwiększać obciążenie lokalnych sieci i zapotrzebowanie na moc szczytową. Jednocześnie większa elastyczność ich pracy mogłaby ograniczyć konieczność budowy nowych mocy wytwórczych.

