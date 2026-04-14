Amerykańskie firmy w dołku. Najgorsze dane od niemal roku

Nastroje wśród małych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych spadły w marcu do najniższego poziomu od 11 miesięcy. Wzrost cen ropy, wywołany wojną z Iranem, przyćmił korzyści płynące z niskich podatków - podał Reuters, powołując się na dane Krajowej Federacji Niezależnego Biznesu (NFIB).

NFIB poinformowała we wtorek, że jej Indeks Optymizmu Małych Przedsiębiorstw obniżył się w marcu o 3,0 punktu, do poziomu 95,8 - najniższego od kwietnia 2025 roku - schodząc poniżej swojej 52-letniej średniej wynoszącej 98,0.

Niepewność w amerykańskich firmach

Wskaźnik niepewności w badaniu wzrósł o 4 punkty (do 92), znacznie powyżej historycznej średniej na poziomie 68. Publikacja wyników zbiegła się w czasie z danymi z Uniwersytetu Michigan, gdzie Indeks Nastrojów Konsumenckich spadł w kwietniu do rekordowo niskich poziomów.

Odbicie nastrojów, zarówno wśród małych firm, jak i konsumentów, wydaje się mało prawdopodobne w najbliższym czasie. Ceny ropy w poniedziałek przekroczyły 100 dolarów za baryłkę po tym, jak wojsko USA ogłosiło blokadę statków wypływających z irańskich portów. Od początku wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem pod koniec lutego ceny surowca wzrosły już o ponad 35 procent.

Wzrost cen ropy pogorszył nastroje

- 20-procentowa ulga podatkowa dla małych firm oraz inne korzystne przepisy zawarte w Ustawie o Obniżce Podatków dla Rodzin Pracujących przyniosły wiele pozytywów właścicielom małych przedsiębiorstw - powiedział główny ekonomista NFIB Bill Dunkelberg.

- Jednak dramatyczny wzrost cen ropy przestraszył zarówno konsumentów, jak i właścicieli firm. Mali przedsiębiorcy muszą absorbować wyższe koszty produkcji i przenosić je na swoich klientów - dodał.

Tech

Firmy wykazywały pesymizm w kwestii zysków i sprzedaży. Odsetek właścicieli oczekujących poprawy warunków prowadzenia działalności spadł o 7 punktów, do sezonowo wyrównanego poziomu 11 procent, najniższego od października 2024 roku, co oznacza trzeci z rzędu miesięczny spadek.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
