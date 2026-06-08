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Ze świata

Miliardy za paliwo. Amerykańskie linie lotnicze pod presją

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Lotnisko w San Francisco
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO
Koszty paliwa dla amerykańskich linii lotniczych wzrosły w kwietniu o 78 procent rok do roku, sięgając niemal 6,5 miliarda dolarów - poinformował Reuters, powołując się na dane Departamentu Transportu USA. Wzrost to efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Departament Transportu USA w miesięcznym raporcie poinformował, że koszty paliwa linii lotniczych w skali miesiąca wzrosły w kwietniu z o 26 proc. w porównaniu z marcem, a przewoźnicy zużyli go o 2,6 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Cena paliwa w kwietniu wyniosła 4,11 dol. za galon, czyli o 1,81 dol. więcej niż w kwietniu 2025 roku, a trend ten już odbił się na sektorze. Spirit Airlines, amerykański przewoźnik tanich linii lotniczych, zakończył działalność w maju, podkreślając, że rosnące ceny paliwa nie pozostawiły mu wyboru.

W USA za około 80 proc. krajowych lotów odpowiadają: Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines oraz Southwest Airlines.

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Spodziewany znaczny spadek zysków

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, reprezentujące ponad 370 linii lotniczych obsługujących ok. 85 proc. globalnego ruchu lotniczego, podało w niedzielnym raporcie rocznym, że oczekuje łącznego zysku netto branży na poziomie 23 mld dol. w 2026 r. To wyraźnie poniżej wcześniejszej prognozy wynoszącej ok. 41 mld dol. oraz mniej niż 45 mld dol. odnotowane w 2025 r.

Średnie ceny biletów na loty rozpoczynające się w USA wzrosły w tym roku nawet o 31 proc. w przypadku połączeń krajowych i o 22 proc. dla rejsów międzynarodowych w porównaniu z tym samym okresem 2025 r. - wynika z danych wyszukiwarki KAYAK.

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Skutki eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie, wywołany przez amerykańskie i izraelskie naloty na Iran, zmusił linie lotnicze do zmiany tras lotów z ominięciem zamkniętych lub ograniczonych przestrzeni powietrznych, co zwiększa zużycie paliwa i obciąża i tak napiętą przepustowość.

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Ceny ropy wzrosły w obawie o zakłócenia podaży, windując ceny paliwa lotniczego i marże rafineryjne, co oznacza dla linii lotniczych gwałtowny wzrost największego kosztu.

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IATA spodziewa się, że wydatki branży na paliwo wzrosną w tym roku do ok. 350 mld dol. z ok. 252 mld dol. w 2025 r., przy czym paliwo będzie stanowić niemal jedną trzecią kosztów operacyjnych.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
PaliwoLotnictwoKonflikt na Bliskim WschodzieLinie lotnicze
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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