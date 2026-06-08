Ze świata Miliardy za paliwo. Amerykańskie linie lotnicze pod presją Oprac. Paulina Karpińska |

Rosną obawy o ceny paliw w wakacje. Komentarze ekspertów i polityków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Departament Transportu USA w miesięcznym raporcie poinformował, że koszty paliwa linii lotniczych w skali miesiąca wzrosły w kwietniu z o 26 proc. w porównaniu z marcem, a przewoźnicy zużyli go o 2,6 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Cena paliwa w kwietniu wyniosła 4,11 dol. za galon, czyli o 1,81 dol. więcej niż w kwietniu 2025 roku, a trend ten już odbił się na sektorze. Spirit Airlines, amerykański przewoźnik tanich linii lotniczych, zakończył działalność w maju, podkreślając, że rosnące ceny paliwa nie pozostawiły mu wyboru.

W USA za około 80 proc. krajowych lotów odpowiadają: Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines oraz Southwest Airlines.

Spodziewany znaczny spadek zysków

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, reprezentujące ponad 370 linii lotniczych obsługujących ok. 85 proc. globalnego ruchu lotniczego, podało w niedzielnym raporcie rocznym, że oczekuje łącznego zysku netto branży na poziomie 23 mld dol. w 2026 r. To wyraźnie poniżej wcześniejszej prognozy wynoszącej ok. 41 mld dol. oraz mniej niż 45 mld dol. odnotowane w 2025 r.

Średnie ceny biletów na loty rozpoczynające się w USA wzrosły w tym roku nawet o 31 proc. w przypadku połączeń krajowych i o 22 proc. dla rejsów międzynarodowych w porównaniu z tym samym okresem 2025 r. - wynika z danych wyszukiwarki KAYAK.

Skutki eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie, wywołany przez amerykańskie i izraelskie naloty na Iran, zmusił linie lotnicze do zmiany tras lotów z ominięciem zamkniętych lub ograniczonych przestrzeni powietrznych, co zwiększa zużycie paliwa i obciąża i tak napiętą przepustowość.

>>> Pierwszy taki atak od zawieszenia broni. "Obserwujcie niebo"

Ceny ropy wzrosły w obawie o zakłócenia podaży, windując ceny paliwa lotniczego i marże rafineryjne, co oznacza dla linii lotniczych gwałtowny wzrost największego kosztu.

IATA spodziewa się, że wydatki branży na paliwo wzrosną w tym roku do ok. 350 mld dol. z ok. 252 mld dol. w 2025 r., przy czym paliwo będzie stanowić niemal jedną trzecią kosztów operacyjnych.

OGLĄDAJ: Tego w Paryżu nie dokonał jeszcze nikt. "To gotowy scenariusz na film"