Amerykański indeks S&P 500 z rekordem notowań

Notowania Dow Jones, Nasdaq i rekord S&P 500

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,24 proc., do 35 144,71 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,24 proc., do 4422,31 pkt i jest najwyżej w historii.

Amerykańskie giełdy odporne na wstrząsy

Po tym jak w poniedziałek po sesji raport opublikuje Tesla, we wtorek inwestorzy poznają wyniki Alphabetu, Apple i Microsoftu, czyli trzech z pięciu firm, zaliczanych do grona Big Tech. Dwóch pozostałych członków tej grupy, Facebook i Amazon, opublikuje dane finansowe za II kwartał odpowiednio w środę i czwartek.

W oczekiwaniu na Fed

- Fed może w tym tygodniu zaprezentować neutralne podejście, zwłaszcza że jeszcze w sierpniu odbędzie się sympozjum w Jackson Hole, na którym pojawi się okazja do przedstawienia większej ilości szczegółów. Fed może zasygnalizować gotowość do taperingu, ale taka retoryka już by nikogo nie zdziwiła. Już prędzej istnieje ryzyko, że Fed będzie bardziej gołębi tym razem, niż tego się oczekuje – oceniła w raporcie Dorota Sierakowska, analityczka Domu Maklerskiego BOŚ.