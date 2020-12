Amerykański shutdown odroczony na tydzień. Ustawa podpisana

Niebezpieczeństwo shutdownu

Gdyby ta ustawa nie weszła w życie, to w sobotę doszłoby do "zamknięcia" części amerykańskiej administracji. Pod koniec września uchwalono prawo przedłużające finansowanie federalnych agencji, instytucji oraz programów socjalnych właśnie do 11 grudnia.

Negocjatorzy obu partii wciąż próbują dojść do szerszego porozumienia, które finansowałoby funkcjonowanie rządu do 1 października 2021 roku. Między Republikanami i Demokratami nadal jest wiele kwestii spornych, w tym m.in. program ochrony zdrowia dla weteranów.

Najdłuższy shutdown w historii

W przeszłości polityczny impas co do budżetu wielokrotnie doprowadzał do "zamknięcia" administracji, co w praktyce oznaczało przerwanie pracy wielu rządowych instytucji. Podczas rządów Donalda Trumpa takie sytuacje zdarzyły się dwukrotnie, a trwający 35 dni shutdown na przełomie 2018-2019, wywołany był sporem wokół finansowania muru na granicy z Meksykiem - prezydent domagał się na ten cel 5,7 mld dol., na co nie chcieli zgodzić się demokraci. Z powodu shutdownu nie działało wiele ministerstw. Ok. 800 tys. pracowników rządu federalnego pracowało bez wynagrodzenia lub poszło na przymusowy urlop.