Amerykańscy regulatorzy ostrzegają przed kryptowalutami. To pierwszy taki komunikat

We wspólnym oświadczeniu amerykańska Rezerwa Federalna, Federalna Korporacja Gwarantowania Depozytów i Urząd Kontroli Walut podkreślają, że ściśle monitorują działania organizacji bankowych związane z kryptowalutami.

"Wydarzenia minionego roku ujawniły słabości rynku kryptowalut i pokazały, jak dużą zmiennością się on charakteryzuje" - napisano w komunikacie. Dodano, że sam sposób przechowywania kryptowalut, w ramach publicznych, zdecentralizowanych sieci "wysoce prawdopodobnie nie jest zgodne z bezpiecznymi i sprawdzonymi praktykami bankowymi".

Zaapelowano również do banków, by wprowadziły działania zapobiegające rozprzestrzenieniu się problemów na rynku kryptowalut na całym system finansowy. "Bardzo ważne jest, aby ryzyko związane z sektorem kryptowalut nie przeniosło się do systemu bankowego" - dodano.