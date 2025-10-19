Amerykanie płacą coraz więcej za kawę. Skutek polityki Trumpa

Seria protestów w USA przeciwko polityce Donalda Trumpa Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak pisze CNN, według National Coffee Association Ameryka importuje ponad 99 proc. kawy. Większość pochodzi z Brazylii – 30,7 proc, importu kawy do USA w przeliczeniu na wagę netto, według bazy danych UN Comtrade – Kolumbia (18,3 proc.) i Wietnam (6,6 proc.).

W lipcu Brazylię obłożono jednym z najwyższych ceł, wynoszącym 50 procent, Wietnam w wysokości 20 procent, a Kolumbię 10 procent.

Według danych Toast, dostawcy oprogramowania do zarządzania restauracjami, średnia cena kawy w restauracjach w sierpniu była wyższa o 10 centów w skali roku. Wzrost ten wyniósł średnio 3,52 dolara.

Projekt ustawy "No Coffee Tax Act"

CNN zaznacza jednak, że ulga może być już na wyciągnięcie ręki. We wrześniu kongresmen Don Bacon, republikanin z Nebraski, i kongresmen Ro Khanna z Kalifornii, demokrata, przedstawili dwupartyjny projekt ustawy "No Coffee Tax Act", mający na celu zwolnienie produktów kawowych z ceł.

Podwyżki cen mogą skłonić część konsumentów do parzenia kawy w domu, jednak prawdopodobnie nadal będą kupować kawę w lokalnych sklepach, traktując to jako okazjonalną przyjemność.

- (Konsumenci) mogą zmienić markę, szukać okazji, a może zdecydować się na niższą jakość lub to, co uważają za poziom jakości, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy - powiedziała Erin McLaughlin, starsza ekonomistka w Conference Board, niezależnej grupie badawczej, cytowana przez CNN.

"Naprawdę trudna sytuacja pod każdym względem"

Jak zanacza CNN, miłośnicy kawy w stolicy kraju obserwują ostatnio droższe kawy przelewowe i espresso. Według danych Toast, średnia cena zwykłej gorącej kawy w Waszyngtonie w sierpniu wynosiła 4,21 dolara, co stanowi wzrost o 4 pro. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Średnia cena kawy cold brew wynosi 5,35 dolara, co stanowi wzrost o 3,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Firma Swing's Coffee Roasters, założona w 1916 roku i posiadająca trzy lokale w Wirginii i Waszyngtonie, odnotowała wyższe niż zwykle koszty. Właściciel, Mark Warmuth, powiedział CNN, że cła Trumpa doprowadziły do ​​"naprawdę trudnej sytuacji pod każdym względem", w połączeniu z czynnikami środowiskowymi i pracowniczymi, które podnoszą cenę kawy.

- Rachunek za to płacą konsumenci – powiedział Warmuth, dodając, że "jedynym przegranym w tej sytuacji jest konsument".

Warmuth ostrzega, że cena pojedynczej filiżanki może wzrosnąć o około 10–15 centów. CNN wyjaśnia, że nawet jeśli import ziaren kawy wzrósł o 50 proc., to jest mało prawdopodobne, aby cena pojedynczej filiżanki również wzrosła o 50 proc.

- (Kawa) jest w pewnym sensie uważana za niedrogi luksus. Choć cena może wzrosnąć z 3 do 3,5 dolara za filiżankę, to w centrum Waszyngtonu może to nie wystarczyć, aby skłonić kogoś do zmiany nawyków konsumpcyjnych – dodał.

Rozważają import kawy z innych krajów

Chris Vigilante, właściciel Vigilante Coffee Company, firmy z dwoma lokalizacjami w Kalifornii i Maryland, powiedział, że średnia cena funta kawy (1 funt to 453 gramy) wzrosła z około 4 dolarów do nawet 6 dolarów. Dodał, że cena 12-uncjowego opakowania ziaren kawy może wzrosnąć o 50 centów do 1 dolara dla klientów.

Vigilante importuje znaczną część swojej kawy z Brazylii, a pozostałe ziarna pochodzą z takich krajów jak Indonezja, Etiopia i Kolumbia. Dodał, że w obliczu zwolnień federalnych i innych problemów dotykających mieszkańców Dystryktu Kolumbii, Vigilante Coffee Company rozważa import kawy z innych krajów, aby "zdywersyfikować naszą ofertę i utrzymać pewne poziomy cen dla naszych klientów".

Mimo podwyżek cen Vigilante jest optymistą i wierzy, że nadal istnieją sposoby, "aby ludzie mogli nadal cieszyć się doskonałą kawą specjalistyczną, która jest przystępna dla ich portfela".

Największe obciążenie dla przedsiebiorców

CNN wyjaśnia, że największym obciążeniem dla przedsiębiorstw jest 50-procentowe cło nałożone na Brazylię, największego eksportera USA, którego dostawy ziaren kawy zmniejszyły się z powodu suszy.

Doug Ilg, właściciel Celtic Cup Coffee Roasting w Silver Spring w stanie Maryland, unikał brazylijskiej kawy z powodu wysokich ceł. Sam nie importuje kawy, ale kupuje ją głównie od zewnętrznych dostawców i zauważył wzrost kosztów w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy.

Cła Trumpa "zdecydowanie zmieniły sytuację" – powiedział Ilg, cytowany przez CNN.

- Na przykład klienci mogą teraz zapłacić około 63 centy więcej za funt fasoli w porównaniu ze styczniem z powodu dodatkowych kosztów taryfowych w tym roku – dodał.

Duża niepewność

Jak powiedział McLaughlin z Conference Board, dodatkowe koszty wywierają również większą presję na małe i średnie przedsiębiorstwa, które inwestują więcej na początku.

Joel Finkelstein, właściciel kawiarni Qualia Coffee, która sprzedaje swoje produkty na targowiskach rolniczych w okolicach Waszyngtonu, powiedział, że "naprawdę trudno" przewidzieć, jak jego firma będzie prosperować za rok lub dwa, ze względu na takie czynniki jak niepewność co do cen.

- Każda mała firma, chyba że jest w wyjątkowo korzystnej sytuacji, nieustannie ocenia, czy ma sens dalej prowadzić biznes – powiedział Finkelstein.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Pkarp/ams Źródło: CNN Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock