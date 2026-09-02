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Amerykanie ocenili ostatnie ruchy Trumpa. Nowy sondaż

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Donald Trump
Doug Ford, premier Ontario komentuje swoją wypowiedź o tym, że Donald Trump może go "pocałować w d..."
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
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Donald Trump nałożył cła na kanadyjskie towary i zmienił nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Amerykanie pokazali, co sądzą o decyzjach prezydenta USA, w najnowszym sondażu Reutersa i ośrodka Ipsos.

Według badania jedynie 20 procent respondentów popiera podwyższenie ceł na towary z Kanady, podczas gdy 57 procent jest temu przeciwnych. Z kolei 21 procent nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Trump wprowadza cła na Kanadę

50-procentowe amerykańskie cła weszły w życie 22 sierpnia i objęły kanadyjski eksport o wartości około 20 miliardów dolarów. Kanada odpowiedziała zapowiedzią ceł odwetowych. Następnie Trump ogłosił, że od nowego roku podwyższy cła na auta, ciężarówki i części samochodowe z Kanady z obecnych 25 do 50 procent, co również spotkało się z reakcją rządu w Ottawie.

Kanada jest jednym z głównych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych, jednak załamanie się dwustronnych negocjacji w sierpniu doprowadziło do wymiany ciosów w postaci obostrzeń celnych.

Sprzeciw wobec jeziora Ameryka

W tym samym sondażu tylko 14 procent respondentów poparło dokonaną przez administrację Trumpa zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka, podczas gdy 63 procent było przeciwnych.

Pod koniec sierpnia Trump podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy jednego z pięciu Wielkich Jezior w ramach trwającego sporu handlowego z Kanadą.

Jezioro Ontario zostało tak nazwane w XVII w. i według głównych teorii swoją nazwę wywodzi ze słowa języka Indian Huron oznaczającego "wielkie jezioro". Dopiero około 200 lat później tym samym słowem nazwano kanadyjską prowincję Ontario. Nazwę Ontario nosi przy tym kilka miejscowości w Stanach Zjednoczonych.

Sondaż został przeprowadzony w ostatnich dniach sierpnia. W badaniu internetowym wzięło udział 1023 dorosłych mieszkańców USA.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAKanadaDonald Trump
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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