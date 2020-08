Ważą się losy tysięcy stanowisk. Największy przewoźnik na świecie szykuje się na duże cięcia

Wsparcie dla przemysłu lotniczego

W USA przemysł lotniczy w ramach tzw. CARES Act miał otrzymać do 50 mld dol. (ok. 186 mld zł). Liniom American miało przypaść z tej puli 5,8 mld dol. (ok. 21,5 mld zł). Linie lotnicze przekonywały w Waszyngtonie, że potrzebują dalszej pomocy, ale obie strony nie doszły w tej sprawie do porozumienia - pisze BBC.