Pasażerowie zapłacą więcej. Linie lotnicze reagują na wzrost cen paliw

Linie lotnicze American Airlines podnoszą opłaty za bagaż rejestrowany na trasach krajowych i krótkich trasach międzynarodowych. Przewoźnik ogranicza również niektóre udogodnienia dla pasażerów klasy ekonomicznej - przekazał Reuters. Decyzja jest spowodowana gwałtownym wzrostem cen paliwa lotniczego.

To jeden z ostatnich dużych amerykańskich przewoźników, który decyduje się na takie kroki, by chronić swoje marże. Rosnące koszty operacyjne to efekt wysokich cen paliwa lotniczego wywołanych napięciami na Bliskim Wschodzie. Konflikt zakłócił transport przez cieśninę Ormuz, przez którą przepływa około jedna piąta światowych dostaw ropy.

Cena paliwa lotniczego, która przed wybuchem wojny z Iranem wynosiła średnio 85-90 dolarów za baryłkę, wzrosła na rynkach światowych do około 209 dolarów, wynika z danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA).

Nawet 200 dolarów za bagaż

American Airlines poinformowały, że od czwartku opłata za pierwszą i drugą sztukę bagażu rejestrowanego wzrośnie o 10 dolarów dla pasażerów podróżujących na trasach krajowych oraz krótkich trasach międzynarodowych. Linia podniosła także koszt nadania trzeciej sztuki bagażu o 50 dolarów (do poziomu 200 dolarów), przy czym taka stawka obowiązywała już wcześniej na niektórych rynkach, m.in. w Kanadzie.

Przewoźnik zapowiedział również kolejną podwyżkę dla klientów podróżujących z biletami w klasie Basic Economy. Od 18 maja zapłacą oni o 5 dolarów więcej za każdą sztukę bagażu rejestrowanego. Od tego samego dnia pasażerowie klasy Basic Economy będą musieli dodatkowo płacić za wybór miejsca. Stracą również prawo do bezpłatnego podwyższenia klasy podróży na wszystkich lotach.

Jednocześnie, jak zaznaczają linie American, pasażerowie wykupujący bilety w klasach premium zachowają prawo do bezpłatnego przewozu bagażu zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Markus Mainka / Adobe Stock

Linie lotniczePaliwoRopa naftowa
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica