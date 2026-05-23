Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Szef brytyjskiego Amazona: bezrobocie młodych to nie ich wina

|
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Czy szkoła odpowiada na problemy współczesnego świata?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Musimy przestać obwiniać młodzież - powiedział John Boumphrey w rozmowie z BBC. Szef brytyjskiego oddziału firmy Amazon stwierdził, że system edukacji "nie kształci młodych ludzi gotowych do pracy". Odpowiedział również na pytania dotyczące podatków płaconych w Wielkiej Brytanii przez firmę.

Prawie milion młodych Brytyjczyków nie uczy się, nie pracuje ani nie odbywa szkoleń (tzw. status NEET), a mimo to Boumphrey przyznaje, że Amazon ma trudności z rekrutacją pracowników o pożądanych kwalifikacjach. Zaapelował o wprowadzenie obowiązkowych praktyk zawodowych dla osób powyżej 16. roku życia.

- To nie jest problem z motywacją - to problem systemowy, który wymaga systemowej odpowiedzi - stwierdził w rozmowie z BBC.

Najwyższe bezrobocie od przeszło dekady

Jak pokazały opublikowane na początku tego tygodnia oficjalne dane, stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii nieznacznie wzrosła w pierwszym kwartale tego roku do 5 proc. Najnowsze rządowe statystyki pokazują, że bezrobocie wśród osób w wieku 16-24 lata wynosi aż 16,2 proc. i jest najwyższe od końca 2014 roku.

Jane Foley, dyrektor zarządzająca w Rabobanku, określiła ten wynik w rozmowie z BBC jako "zatrważający".

- Praca w gastronomii i hotelarstwie to miejsce, gdzie w młodości wielu z nas, w tym ja, stawiało swoje pierwsze kroki i zdobywało pierwsze doświadczenia zawodowe. Jednak te miejsca pracy, częściowo z powodu przepisów o płacy minimalnej, a częściowo przez technologię, zamykają dziś drzwi przed wieloma młodymi ludźmi - powiedziała.

Odrębne badania opublikowane we wtorek przez Instytut Studiów Fiskalnych (IFS) wskazują, że obecny spadek zatrudnienia wśród młodzieży zbliża się do dynamiki regresu notowanej podczas kryzysu finansowego w 2008 roku oraz pandemii COVID-19.

Były minister z partii pracy Alan Milburn, który latem ma opublikować niezależny raport na temat bezrobocia młodzieży w Wielkiej Brytanii, na początku tego roku nazwał tę sytuację na antenie BBC "katastrofą społeczną, gospodarczą i polityczną".

Po co naprawdę plotkujemy? Badania pokazują zaskakującą prawdę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po co naprawdę plotkujemy? Badania pokazują zaskakującą prawdę

Anna Bielecka

Obowiązkowe praktyki

Amazon zatrudnia w Wielkiej Brytanii 75 000 osób, z czego połowa - według słów Boumphreya - trafia tam bezpośrednio ze szkół lub po okresie bezrobocia.

- Zbyt często czyta się o tym, że młodym ludziom brakuje motywacji, odporności czy chęci do rozwijania umiejętności. Nasze doświadczenia są zupełnie inne - stwierdził dyrektor zarządzający Amazon UK.

- Pracujemy z osobami, które prawdopodobnie są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i to właśnie u nich widzimy największą przemianę - mówił, nawiązując do programu praktyk zawodowych, który firma prowadzi dla młodzieży z trudnościami w uczeniu się oraz z autyzmem.

Jego zdaniem praktyki powinny być obowiązkowe dla osób powyżej 16. roku życia, ponieważ mają "transformacyjną" moc i pomagają młodym ludziom nauczyć się "rzeczy, których - moim zdaniem - nie uczymy w programie nauczania, ale których szukają wszyscy pracodawcy" - powiedział.

Brytyjskie Ministerstwo Edukacji wymaga od placówek ponadpodstawowych oferowania praktyk zawodowych w ramach warunków ich finansowania. Niemniej jednak brytyjski rynek pracy przechodzi gorszy okres, a młodzi ludzie szczególnie mocno odczuli cięcia etatów w gastronomii oraz ograniczenia programów stażowych dla absolwentów - ocenia BBC.

"Czuję się oszukana i chcę to skonfrontować". Co zmienią nowe przepisy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Czuję się oszukana i chcę to skonfrontować". Co zmienią nowe przepisy?

Maja Piotrowska

Problem kwalifikacji

Boumphrey twierdzi, że Amazon ma problem ze znalezieniem wystarczającej liczby pracowników posiadających umiejętności, których firma potrzebuje. Koncern posiada w Wielkiej Brytanii 100 obiektów, w tym 30 magazynów.

- Uważam, że biznes musi połączyć siły z samorządami lokalnymi i szkołami policealnymi oraz zawodowymi. To musi zadziałać na szczeblu regionalnym, żebyśmy mogli ocenić, gdzie leżą luki kompetencyjne - ocenił.

Boumphrey dodał, że kiedy Amazon wprowadzał do swoich magazynów roboty, istniały obawy, iż zastąpią one ludzi. - W rzeczywistości stało się odwrotnie... skończyło się na tym, że zatrudniliśmy więcej osób. Inżynierowie mechatronicy, ludzie, którzy potrafią serwisować te roboty, technicy... takie stanowiska wcześniej nie istniały. Nie możemy znaleźć wystarczającej liczby ludzi, by obsadzić te etaty - powiedział.

Niki Fuchs, współzałożycielka i szefowa firmy Office Space in Town oferującej biura serwisowane, uważa, że zapewnianie praktyk to kwestia "nastawienia" i tak naprawdę niewiele powstrzymuje firmy przed ich organizacją. Dodała, że sama mówi swoim pracownikom i klientom, iż przyjmie ich nastoletnie dzieci na praktyki "bez zbędnych pytań, ponieważ uważa to za część obowiązku wobec społeczeństwa".

Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm

Łukasz Figielski

Ile podatku płaci Amazon?

Amazon od lat znajduje się pod lupą opinii publicznej w kwestii wysokości podatków płaconych w Wielkiej Brytanii. Krytycy zarzucają firmie, że jej podatki nie wzrosły proporcjonalnie do obrotów, które wystrzeliły wraz z boomem na zakupy online od czasu pandemii COVID-19.

Na początku tego roku koncern wyprzedził amerykańskiego giganta supermarketów Walmart, stając się największą firmą na świecie pod względem rocznych przychodów ze sprzedaży. W Wielkiej Brytanii Amazon odpowiada za 30 proc. całej sprzedaży online.

Zapytany o kwestie podatkowe Boumphrey odpowiedział: W zeszłym roku zapłaciliśmy ponad 5,8 miliarda funtów.

Firma konsekwentnie odmawia jednak podania dokładnej kwoty płaconego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Boumphrey przekazał BBC, że Amazon płaci ponad 1 miliard funtów "podatków bezpośrednich", co według spółki obejmuje podatek CIT, podatki od nieruchomości komercyjnych (business rates), składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od usług cyfrowych.

W zeszłym roku przychody netto ze sprzedaży Amazona w Wielkiej Brytanii wyniosły ponad 25 miliardów funtów.

- Oczywiście płacimy wszystkie podatki, które mamy obowiązek płacić. Kiedy jednak ocenia się nasz wkład, nie należy patrzeć wyłącznie na sumę podatków, ale również na 75 000 miejsc pracy, które tworzymy - powiedział Boumphrey.

Pytany o to, czy Amazon będzie w przyszłości bardziej transparentny w kwestiach podatkowych, Boumphrey stwierdził: Kiedy dołączałem do firmy, w ogóle nie rozmawialiśmy o podatkach. Dodał, że "zeszliśmy na ścieżkę coraz większej przejrzystości". Sprzeciwił się jednak publicznemu ujawnianiu podatku CIT, argumentując, że w przypadku modelu biznesowego opartego na "wysokim poziomie inwestycji" wartość ta może mocno wahać się z roku na rok i w efekcie zostać "wyciągnięta z kontekstu".

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: BBC
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
33 min
pc
"24 godziny później już nie żył"
TVN24
26 min
pc
Wszystkie grzechy Grzegorza Brauna
Artur Zakrzewski
Udostępnij:
Tagi:
AmazonWielka BrytaniaMłodzieżEdukacjaPodatki
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Zdjęcia zaginionej Eli z monitoringu
Poszukiwania 12-latki. "Mogła przygotowywać się do tego zniknięcia"
TVN24
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał autem nad Morskie Oko. "Nie wiedziałem, że nie wolno"
TVN24
Policja Polska
Pięciolatek postrzelony przez brata. Dramat podczas zabawy w ogrodzie
TVN24
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Sławomir Cenckiewicz
Służby przed blokiem Cenckiewicza. Komunikat policji
TVN24
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
Donald Trump
Apeluje do Trumpa w sprawie Iranu. "Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy"
TVN24
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Rosja za kilka miesięcy "może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły"
TVN24
Kalifornijscy strażacy próbują nie dopuścić do eksplozji zbiornika zawierającego toksyczną substancję
Eksplozja może skazić miasto. Nakaz ewakuacji dla ponad 40 tysięcy mieszkańców
METEO
Londyn Heathrow, Wielka Brytania. 30 sierpnia 2025 r. Boeing 737 MAX 8 (SP-LVH) złapany podczas lotu z podwoziem w dół.
LOT kontra Boeing. Ława przysięgłych zdecydowała
Z kraju
Dom, w którym mieszkała Helenka
Helenka jadła tylko winogrona. Prokurator kończy akt oskarżenia
TVN24
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
TVN24
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Proces Sebastiana M. Świadek: jechałem z nim 304 kilometry na godzinę
TVN24
gorąco, kobieta, miasto, woda
Nietypowa fala upałów. Ponad 35 stopni na termometrach
METEO
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
TVN24
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Z samochodu nic nie zostało. W bagażniku byli ludzie
TVN24
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
TVN24
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
TVN24
Start rakiety Starship V3
124-metrowy kolos wzbił się w powietrze. Stracił jeden silnik
METEO
Gorąco w Hiszpanii
"Jesteśmy świadkami niezwykle rzadkiego zjawiska"
METEO
shutterstock_2476648205
Shein przejmuje amerykańską markę. Transakcja warta 100 milionów dolarów
Ze świata
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna. Pisze o miłości
TVN24
Łatwogang jedzie prżez Polskę
Niedawno poruszył cały kraj. Łatwogang prowadzi kolejną akcję
TVN24
27 min
brexit repo osiema
Ta decyzja wywołała szok w Europie. "Wszyscy powtarzali: to się nie wydarzy, to niemożliwe"
Marek Osiecimski
Urodzinowa trasa TVN24. Mińsk Mazowiecki
Czy szkoła przygotowuje do świata, którego już nie ma? "Przedmiot, którego bardzo potrzebujemy"
WARSZAWA
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
FIFA, mamy problem. Hotelarze wściekli po masowym anulowaniu rezerwacji
EUROSPORT
Balon wylądował awaryjnie na szkolnym boisku w Olsztynie
W czasie lekcji przy szkole wylądował balon
TVN24
Hulajnogi elektryczne w Warszawie
66 wypadków w rok. Warszawa wprowadza restrykcje dla hulajnóg
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica