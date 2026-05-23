Ze świata Szef brytyjskiego Amazona: bezrobocie młodych to nie ich wina Oprac. Wiktor Knowski |

Czy szkoła odpowiada na problemy współczesnego świata? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prawie milion młodych Brytyjczyków nie uczy się, nie pracuje ani nie odbywa szkoleń (tzw. status NEET), a mimo to Boumphrey przyznaje, że Amazon ma trudności z rekrutacją pracowników o pożądanych kwalifikacjach. Zaapelował o wprowadzenie obowiązkowych praktyk zawodowych dla osób powyżej 16. roku życia.

- To nie jest problem z motywacją - to problem systemowy, który wymaga systemowej odpowiedzi - stwierdził w rozmowie z BBC.

Najwyższe bezrobocie od przeszło dekady

Jak pokazały opublikowane na początku tego tygodnia oficjalne dane, stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii nieznacznie wzrosła w pierwszym kwartale tego roku do 5 proc. Najnowsze rządowe statystyki pokazują, że bezrobocie wśród osób w wieku 16-24 lata wynosi aż 16,2 proc. i jest najwyższe od końca 2014 roku.

Jane Foley, dyrektor zarządzająca w Rabobanku, określiła ten wynik w rozmowie z BBC jako "zatrważający".

- Praca w gastronomii i hotelarstwie to miejsce, gdzie w młodości wielu z nas, w tym ja, stawiało swoje pierwsze kroki i zdobywało pierwsze doświadczenia zawodowe. Jednak te miejsca pracy, częściowo z powodu przepisów o płacy minimalnej, a częściowo przez technologię, zamykają dziś drzwi przed wieloma młodymi ludźmi - powiedziała.

Odrębne badania opublikowane we wtorek przez Instytut Studiów Fiskalnych (IFS) wskazują, że obecny spadek zatrudnienia wśród młodzieży zbliża się do dynamiki regresu notowanej podczas kryzysu finansowego w 2008 roku oraz pandemii COVID-19.

Były minister z partii pracy Alan Milburn, który latem ma opublikować niezależny raport na temat bezrobocia młodzieży w Wielkiej Brytanii, na początku tego roku nazwał tę sytuację na antenie BBC "katastrofą społeczną, gospodarczą i polityczną".

Obowiązkowe praktyki

Amazon zatrudnia w Wielkiej Brytanii 75 000 osób, z czego połowa - według słów Boumphreya - trafia tam bezpośrednio ze szkół lub po okresie bezrobocia.

- Zbyt często czyta się o tym, że młodym ludziom brakuje motywacji, odporności czy chęci do rozwijania umiejętności. Nasze doświadczenia są zupełnie inne - stwierdził dyrektor zarządzający Amazon UK.

- Pracujemy z osobami, które prawdopodobnie są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i to właśnie u nich widzimy największą przemianę - mówił, nawiązując do programu praktyk zawodowych, który firma prowadzi dla młodzieży z trudnościami w uczeniu się oraz z autyzmem.

Jego zdaniem praktyki powinny być obowiązkowe dla osób powyżej 16. roku życia, ponieważ mają "transformacyjną" moc i pomagają młodym ludziom nauczyć się "rzeczy, których - moim zdaniem - nie uczymy w programie nauczania, ale których szukają wszyscy pracodawcy" - powiedział.

Brytyjskie Ministerstwo Edukacji wymaga od placówek ponadpodstawowych oferowania praktyk zawodowych w ramach warunków ich finansowania. Niemniej jednak brytyjski rynek pracy przechodzi gorszy okres, a młodzi ludzie szczególnie mocno odczuli cięcia etatów w gastronomii oraz ograniczenia programów stażowych dla absolwentów - ocenia BBC.

Problem kwalifikacji

Boumphrey twierdzi, że Amazon ma problem ze znalezieniem wystarczającej liczby pracowników posiadających umiejętności, których firma potrzebuje. Koncern posiada w Wielkiej Brytanii 100 obiektów, w tym 30 magazynów.

- Uważam, że biznes musi połączyć siły z samorządami lokalnymi i szkołami policealnymi oraz zawodowymi. To musi zadziałać na szczeblu regionalnym, żebyśmy mogli ocenić, gdzie leżą luki kompetencyjne - ocenił.

Boumphrey dodał, że kiedy Amazon wprowadzał do swoich magazynów roboty, istniały obawy, iż zastąpią one ludzi. - W rzeczywistości stało się odwrotnie... skończyło się na tym, że zatrudniliśmy więcej osób. Inżynierowie mechatronicy, ludzie, którzy potrafią serwisować te roboty, technicy... takie stanowiska wcześniej nie istniały. Nie możemy znaleźć wystarczającej liczby ludzi, by obsadzić te etaty - powiedział.

Niki Fuchs, współzałożycielka i szefowa firmy Office Space in Town oferującej biura serwisowane, uważa, że zapewnianie praktyk to kwestia "nastawienia" i tak naprawdę niewiele powstrzymuje firmy przed ich organizacją. Dodała, że sama mówi swoim pracownikom i klientom, iż przyjmie ich nastoletnie dzieci na praktyki "bez zbędnych pytań, ponieważ uważa to za część obowiązku wobec społeczeństwa".

Ile podatku płaci Amazon?

Amazon od lat znajduje się pod lupą opinii publicznej w kwestii wysokości podatków płaconych w Wielkiej Brytanii. Krytycy zarzucają firmie, że jej podatki nie wzrosły proporcjonalnie do obrotów, które wystrzeliły wraz z boomem na zakupy online od czasu pandemii COVID-19.

Na początku tego roku koncern wyprzedził amerykańskiego giganta supermarketów Walmart, stając się największą firmą na świecie pod względem rocznych przychodów ze sprzedaży. W Wielkiej Brytanii Amazon odpowiada za 30 proc. całej sprzedaży online.

Zapytany o kwestie podatkowe Boumphrey odpowiedział: W zeszłym roku zapłaciliśmy ponad 5,8 miliarda funtów.

Firma konsekwentnie odmawia jednak podania dokładnej kwoty płaconego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Boumphrey przekazał BBC, że Amazon płaci ponad 1 miliard funtów "podatków bezpośrednich", co według spółki obejmuje podatek CIT, podatki od nieruchomości komercyjnych (business rates), składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od usług cyfrowych.

W zeszłym roku przychody netto ze sprzedaży Amazona w Wielkiej Brytanii wyniosły ponad 25 miliardów funtów.

- Oczywiście płacimy wszystkie podatki, które mamy obowiązek płacić. Kiedy jednak ocenia się nasz wkład, nie należy patrzeć wyłącznie na sumę podatków, ale również na 75 000 miejsc pracy, które tworzymy - powiedział Boumphrey.

Pytany o to, czy Amazon będzie w przyszłości bardziej transparentny w kwestiach podatkowych, Boumphrey stwierdził: Kiedy dołączałem do firmy, w ogóle nie rozmawialiśmy o podatkach. Dodał, że "zeszliśmy na ścieżkę coraz większej przejrzystości". Sprzeciwił się jednak publicznemu ujawnianiu podatku CIT, argumentując, że w przypadku modelu biznesowego opartego na "wysokim poziomie inwestycji" wartość ta może mocno wahać się z roku na rok i w efekcie zostać "wyciągnięta z kontekstu".

OGLĄDAJ: TVN24