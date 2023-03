"Niekoronowana caryca Rosji" dostała apartament od Putina

Dziennikarze portalu podają, że Soczi - kurort nad Morzem Czarnym - jest jednym z ulubionych miejsc Putina i że "spędza on znaczną część roku w rosyjskich subtropikach". Projekt opisuje następnie nieruchomość znajdującą się w kompleksie Królewski Park w Soczi – to dwukondygnacyjne mieszkanie o powierzchni 2600 m kw., z basenem, salą kinową, patio i lądowiskiem dla śmigłowców na dachu. Rosyjski portal nieruchomości CIAN nazywał ten penthouse w 2021 roku "największym apartamentem w Rosji". Nieruchomość ta - według dziennikarzy - została kupiona w 2011 roku z funduszy zarejestrowanej na Cyprze firmy Ermira, przy czym formalnym nabywcą był Oleg Rudnow, nieżyjący już dawny znajomy Putina z Petersburga. Projekt powołuje się na osobę, która "w ciągu kilku lat uczestniczyła bezpośrednio w zarządzaniu" Ermirą i związanymi z nią spółkami. To właśnie te firmy "wydawały miliony dolarów na osobiste potrzeby Putina i jego bliskich, takie jak pałac w Gelendżyku, willa w Soczi, nieruchomość dla zięcia i byłej żony prezydenta" - twierdzi Projekt.