To może być jedna z największych transakcji w świecie handlu. Są wstępne rozmowy

Kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc. - właściciel sieci sklepów wielobranżowych Circle K - rozważa przejęcie francuskiej sieci supermarketów Carrefour - informuje Bloomberg. Wartość transakcji mogłaby wynieść około 20 miliardów dolarów.

Couche-Tard zaznaczył, że rozpoczął wstępne rozmowy z Carrefourem, ale dodał przy tym, że nie ma pewności, iż dojdzie do transakcji.

Wstępna wycena Carrefoura przez Couche-Tard to 20 euro na akcję - informuje Bloomberg. To 29 procent więcej niż wynosiła wartość walorów francuskiej firmy na koniec dnia we wtorek. W środę kurs podskoczył o 13,4 proc. i jest najwyższy od sierpnia 2019 roku - podaje Reuters.