Ze świata Gigant technologiczny kontra USA. Pozew za wpisanie na czarną listę Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Wylot prezydenta USA Donalda Trumpa z Chin Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) stwierdził, że ponieważ Alibaba jest podporządkowana chińskim organom regulacyjnym ds. technologii, to stanowi w praktyce część sił zbrojnych.

Alibaba kontra USA

W pozwie złożonym w kalifornijskim sądzie federalnym firma Alibaba zaprzeczyła tym zarzutom - zdaniem firmy ustalenia te "nie mają podstaw ani faktycznych, ani prawnych".

Spór ten jest następstwem niedawnego rozszerzenia przez Pentagon czarnej listy firm, z którymi od końca miesiąca nie będzie można prowadzić interesów - chodzi między innymi o takie potęgi technologiczne jak Baidu, BYD i Nio.

Departament Obrony umieścił Alibabę na tzw. liście 1260H, twierdząc, że firma ta "przyczynia się do integracji sektora wojskowego i cywilnego w ramach chińskiej bazy przemysłu obronnego" ze względu na swoje powiązania regulacyjne z Pekinem.

Chiński gigant i prawnicza batalia

Zdaniem Alibaby żaden z członków jej niezależnej rady nadzorczej nie ma żadnych powiązań z wojskiem. Firma zaznaczyła również, że każda międzynarodowa spółka działająca w Chinach - w tym przedsiębiorstwa amerykańskie - musi przestrzegać dokładnie tych samych lokalnych przepisów.

Alibaba podkreśliła, że jej platformy są przeznaczone do handlu detalicznego i przetwarzania w chmurze, a nie do produkcji broni czy działalności wywiadowczej.

"Alibaba nie jest chińską firmą wojskową ani częścią żadnej strategii integracji sektora wojskowego i cywilnego" - poinformowała firma w rozmowie z BBC.

Dodała, że "decyzja o umieszczeniu Alibaby na liście 1260H jest arbitralna" i dlatego wnosi "pozew przeciwko Departamentowi Wojny, domagając się usunięcia z tej listy".

Czarna lista i sankcje USA

Chociaż umieszczenie na czarnej liście nie powoduje natychmiastowego zamrożenia środków finansowych, to 30 czerwca wchodzi w życie surowa sankcja operacyjna.

Od przyszłego tygodnia Pentagon ma prawny zakaz prowadzenia interesów z jakąkolwiek firmą znajdującą się na czarnej liście.

Co istotne, przepis ten obejmuje również każdego amerykańskiego wykonawcę, który korzysta z usług tego samego lobbysty lub kancelarii prawnej, co podmiot znajdujący się na czarnej liście. W przypadku Alibaby firma argumentuje, że ograniczenie to tworzy faktyczną blokadę, zmuszając jej długoletnich amerykańskich doradców do zerwania więzi w celu ochrony własnych lukratywnych kontraktów w sektorze obronnym.

Przepis ten skutecznie pozbawia firmę możliwości zabierania głosu w sprawach politycznych i prawnych w Waszyngtonie dokładnie w momencie, gdy musi się bronić.

"Alibaba na liście bez uprzedzenia"

Zgodnie z treścią skargi firma Alibaba zwróciła się wcześniej z prośbą o spotkanie z agencją w celu omówienia obaw dotyczących powiązań z chińskimi siłami zbrojnymi, w ramach czego przedstawiła dowody swojego wkładu w gospodarkę Stanów Zjednoczonych.

Chiński gigant technologiczny przekazał, że nawet po przedłożeniu tych dokumentów agencja nie zgłosiła firmie żadnych zastrzeżeń ani nie poprosiła o dodatkowe informacje. Zamiast tego, jak zauważono w skardze, "umieściła firmę Alibaba na liście bez uprzedzenia i bez przeprowadzenia rzetelnego postępowania wyjaśniającego".

Departament Obrony odmówił komentarza w tej sprawie, informując jedynie: "nie komentujemy toczących się postępowań sądowych".

OGLĄDAJ: TVN24