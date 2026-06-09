Ze świata Protestują przeciwko inwestycji zięcia Trumpa. Władze zabierają głos Oprac. Paulina Karpińska |

Protesty przeciwko inwestycji Kurshera, zięcia Trumpa, w Albanii Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MALTON DIBRA

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Protestujący, skandując hasła "Nowa Albania", "Dołącz do nas", "Albania dla Albańczyków" czy "Śmierć zdrajcom", maszerowali ulicami albańskiej stolicy. Demonstranci powtórzyli żądania dymisji premiera i zaprzestania projektu firmy związanej z Kushnerem - przekazały albańskie media.

Podczas protestu podnoszono też zarzuty korupcyjne wobec 13-letnich rządów Ramy.

"Ręce precz od Vjosa-Narta". Protest na planowanej inwestycji Kushnera Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MALTON DIBRA

Flamingi symbolem protestu w Albanii

Projekt obejmuje budowę hoteli na bezludnej wyspie Sazan oraz w chronionym obszarze przybrzeżnym Vjosa-Narta, mokradłach w południowej gminie Zvernec, na których żyją flamingi, foki i żółwie morskie.

Flamingi stały się symbolem ruchu protestu, który utrzymuje się w kraju już od ponad tygodnia. Protestujący przynoszą na ulice nadmuchiwane różowe ptaki i transparenty z napisem "Flamingo Revolution".

Protest w Albanii przeciwko inwestycji zięcia Trumpa Protestujący w Albanii przeciwko inwestycji Kushnera Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MALTON DIBRA Protest przeciwko inwestycji Kurshera Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MALTON DIBRA Protestujący przeciw inwestycji Kurshera Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MALTON DIBRA Protest przeciwko inwestycji zięcia Trumpa w Albanii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MALTON DIBRA

Premier Albanii: wielkie marzenia zawsze budziły kontrowersje

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla agencji Reuters, premier Rama zapowiedział, że mimo protestów rząd będzie kontynuował budowę kurortu.

- To będzie piękny projekt, zrealizujemy go i będziemy dumni, że możemy wnieść swój wkład w rozwój Europy - powiedział Rama.

Jak dodał, "to wielkie marzenie, a wielkie marzenia zawsze budziły kontrowersje". Mówiąc o kwestiach środowiskowych, zauważył, że ocena oddziaływania na środowisko nie została jeszcze przeprowadzona i zostanie ukończona równolegle z pracami budowlanymi.

Teren przyszłego kurortu zięcia Trumpa Widok na obszaru planowanego kurortu nadmorskiego Kushnera Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MALTON DIBRA Plaża na obszarze projektu nadmorskiego kurortu Kushnera Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MALTON DIBRA Protest na terenie przyszłego kurortu Kushnera Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MALTON DIBRA

Plan zięcia Trumpa budowy luksusowego kurortu w Albanii

Kushner ujawnił plan budowy luksusowego kurortu w 2024 roku, a na początku bieżącego odwiedził region wraz z żoną Ivanką Trump. Firma inwestycyjna powiązana z Kushnerem otrzymała od władz Albanii specjalny status inwestora.

W opublikowanym w niedzielę przez portal Politico komentarzu Komisja Europejska ostrzegła, że projekt budowy kurortu może oddalić Albanię od unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

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