Alarmujące dane. Co piąty mieszkaniec Niemiec jest zagrożony

Około 13,3 mln osób w Niemczech otrzymuje wynagrodzenie poniżej poziomu stanowiącego granicę zagrożenia ubóstwem - podał we wtorek Federalny Urząd Statystyczny Destatis w Wiesbaden.

Z przeprowadzonego w 2025 r. spisu wynika, że ubóstwem było zagrożone 16,1 proc. niemieckiego społeczeństwa, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 15,5 proc.

Zagrożona ubóstwem jest zgodnie z definicją stosowaną przez Unię Europejską osoba, która ma do dyspozycji kwotę mniejszą od 60 proc. przeciętnego ekwiwalentnego dochodu. W roku 2025 dochód miesięczny netto dla samotnej osoby w Niemczech wynosił 1446 euro, a dla gospodarstwa domowego z dwoma osobami dorosłymi i dwójką dzieci poniżej 14 roku życia 3036 euro.

Najbardziej narażeni

Szczególnie zagrożeni ubóstwem byli bezrobotni (64,9 proc.), inne osoby niepracujące (33,8 proc.) oraz emeryci (19,1 proc.), a także osoby samotne i samotnie wychowujące dzieci.

Po uwzględnieniu oprócz dochodów także możliwości uczestniczenia w życiu społecznym odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem wzrósł do około 17,6 mln lub 21,2 proc.

Wyniki spisu opierają się na danych 47 444 gospodarstw domowych i 81 255 osób w wieku powyżej 16 lat.

Destatis zastrzegł, że podane informacje są wynikami prowizorycznymi, wymagającymi bardziej pogłębionej analizy w terminie późniejszym.

