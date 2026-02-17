Logo TVN24
Ze świata

Akta Epsteina. Miliarder i prezes sieci hoteli rezygnuje

Thomas Pritzker
Siatka Jeffreya Epsteina. Pisał ze swoimi skautami, kiedy jeszcze odsiadywał wyrok
Źródło: Katarzyna Górniak / "Fakty" TVN
Miliarder Thomas Pritzker zrezygnował ze stanowiska prezesa wykonawczego sieci Hyatt Hotels - poinformował portal stacji CNN. To pokłosie opublikowania akt Jeffreya Epsteina, które potwierdziły wieloletnią znajomość spadkobiercy hotelowego imperium z przestępcą seksualnym.

Pritzker piastował stanowisko prezesa wykonawczego Hyatt Hotels od 2004 roku. W poniedziałek poinformował, że nie będzie ubiegał się o ponowny wybór do zarządu spółki.

"Dobre zarządzanie wymaga ochrony firmy Hyatt, szczególnie w kontekście moich relacji z Jeffreyem Epsteinem i Ghislaine Maxwell, czego głęboko żałuję. Utrzymywanie z nimi kontaktu było fatalną decyzją. Nie mam usprawiedliwienia dla faktu, że nie zdystansowałem się od nich wcześniej" - przekazał w oświadczeniu Pritzker.

Thomas Pritzker
Thomas Pritzker
Źródło: FRANCK ROBICHON/PAP

Stały kontakt z Epsteinem

Tom Pritzker to kolejna wpływowa postać, która traci stanowisko po ujawnieniu rozległej sieci kontaktów Epsteina wśród elit biznesu i kultury. Z akt wynika, że miliarder utrzymywał stały kontakt z Epsteinem nawet po kontrowersyjnej ugodzie sądowej z 2008 roku, w której Epstein przyznał się do nakłaniania nieletniej do prostytucji - opisał CNN.

Dokumenty rzucają światło na charakter tych relacji. W 2018 roku Epstein prosił Pritzkera o pomoc w rezerwacji noclegu dla podróżującej po Azji kobiety przedstawianej jako jego partnerka. "Spróbuję znaleźć nową dziewczynę dla Jeffreya" - napisała kobieta w e-mailu, gdy Pritzker zapytał o jej plany. "Niech Moc będzie z tobą" - odpisał miliarder, dodając uśmiechnięty emotikon.

Zarząd Hyatt mianował Marka Hoplamaziana, obecnego prezydenta i dyrektora generalnego, nowym prezesem zarządu ze skutkiem natychmiastowym.

Portal CNN poprosił o komentarz Pritzker Organization, która zarządza majątkiem rodziny, a w której Tom Pritzker pełni obecnie funkcję prezesa zarządu, ale nie otrzymał odpowiedzi.

Była na wyspie Epsteina. "Boże, ci ludzie mogą mnie zabić"

Była na wyspie Epsteina. "Boże, ci ludzie mogą mnie zabić"

TVN24
Brytyjskie księżniczki w aktach Epsteina. "Co właściwie robiły?"

Brytyjskie księżniczki w aktach Epsteina. "Co właściwie robiły?"

TVN24

Konsekwencje ujawnienia dokumentów

Informacje z ostatniej transzy ujawnionych dokumentów w sprawie Epsteina od końca stycznia doprowadziły do wielu dymisji wpływowych osób ze środowiska elit. Ekonomista Larry Summers został dożywotnio wykluczony z Amerykańskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego, a Sultan Ahmed bin Sulayem przestał kierować największym operatorem portowym na świecie DP World.

Przez powiązania z Jeffreyem Epsteinem ze stanowiska odeszła w ostatnim czasie również Kathryn Ruemmler - była doradczyni w administracji Baracka Obamy i czołowa prawniczka Goldman Sachs, natomiast Morgan McSweeney zrezygnował ze stanowiska szefa sztabu brytyjskiego premiera za rekomendację na stanowisko ambasadora Petera Mandelsona - polityka utrzymującego kontakty z Jeffreyem Epsteinem.

pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: FRANCK ROBICHON/PAP

Jeffrey EpsteinMiliarderzy
