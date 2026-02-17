Akta Epsteina. Miliarder i prezes sieci hoteli rezygnuje

Siatka Jeffreya Epsteina. Pisał ze swoimi skautami, kiedy jeszcze odsiadywał wyrok Źródło: Katarzyna Górniak / "Fakty" TVN

Pritzker piastował stanowisko prezesa wykonawczego Hyatt Hotels od 2004 roku. W poniedziałek poinformował, że nie będzie ubiegał się o ponowny wybór do zarządu spółki.

"Dobre zarządzanie wymaga ochrony firmy Hyatt, szczególnie w kontekście moich relacji z Jeffreyem Epsteinem i Ghislaine Maxwell, czego głęboko żałuję. Utrzymywanie z nimi kontaktu było fatalną decyzją. Nie mam usprawiedliwienia dla faktu, że nie zdystansowałem się od nich wcześniej" - przekazał w oświadczeniu Pritzker.

Thomas Pritzker Źródło: FRANCK ROBICHON/PAP

Stały kontakt z Epsteinem

Tom Pritzker to kolejna wpływowa postać, która traci stanowisko po ujawnieniu rozległej sieci kontaktów Epsteina wśród elit biznesu i kultury. Z akt wynika, że miliarder utrzymywał stały kontakt z Epsteinem nawet po kontrowersyjnej ugodzie sądowej z 2008 roku, w której Epstein przyznał się do nakłaniania nieletniej do prostytucji - opisał CNN.

Dokumenty rzucają światło na charakter tych relacji. W 2018 roku Epstein prosił Pritzkera o pomoc w rezerwacji noclegu dla podróżującej po Azji kobiety przedstawianej jako jego partnerka. "Spróbuję znaleźć nową dziewczynę dla Jeffreya" - napisała kobieta w e-mailu, gdy Pritzker zapytał o jej plany. "Niech Moc będzie z tobą" - odpisał miliarder, dodając uśmiechnięty emotikon.

Zarząd Hyatt mianował Marka Hoplamaziana, obecnego prezydenta i dyrektora generalnego, nowym prezesem zarządu ze skutkiem natychmiastowym.

Portal CNN poprosił o komentarz Pritzker Organization, która zarządza majątkiem rodziny, a w której Tom Pritzker pełni obecnie funkcję prezesa zarządu, ale nie otrzymał odpowiedzi.

Konsekwencje ujawnienia dokumentów

Informacje z ostatniej transzy ujawnionych dokumentów w sprawie Epsteina od końca stycznia doprowadziły do wielu dymisji wpływowych osób ze środowiska elit. Ekonomista Larry Summers został dożywotnio wykluczony z Amerykańskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego, a Sultan Ahmed bin Sulayem przestał kierować największym operatorem portowym na świecie DP World.

Przez powiązania z Jeffreyem Epsteinem ze stanowiska odeszła w ostatnim czasie również Kathryn Ruemmler - była doradczyni w administracji Baracka Obamy i czołowa prawniczka Goldman Sachs, natomiast Morgan McSweeney zrezygnował ze stanowiska szefa sztabu brytyjskiego premiera za rekomendację na stanowisko ambasadora Petera Mandelsona - polityka utrzymującego kontakty z Jeffreyem Epsteinem.

