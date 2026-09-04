Ze świata Pierwsza linia lotnicza wstrzymała loty do Rosji Oprac. Aleksandra Szlasa |

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił zagrożenie dronowe w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej i ostrzega przed lotami z i do Rosji Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Tanzańskie linie poinformowały na Facebooku, że decyzję taką podjęto po "rutynowej ocenie ryzyka, dotyczącego środowiska na trasie lotów".

Air Tanzania Źródło zdjęcia: Shutterstock

Air Tanzania powiadomiły swoich pasażerów, że pasażerowie, którzy nie polecieli do Rosji z powodu tymczasowego zawieszenia lotów, będą mogli bezpłatnie zmienić rezerwację na inny termin.

Linie dodały, że będą nadal monitorować sytuację na trasie lotów i "postępować odpowiednio do niej".

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Ukraina chce blokować rosyjskie niebo

Zełenski zapowiedział we wtorek kampanię blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej. "Dziś chcemy ostrzec każdą linię lotniczą korzystającą z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdego ubezpieczyciela oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk: rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne. Ukraina nie zagraża lotnictwu cywilnemu jako takiemu – żadnemu cywilnemu samolotowi. Po prostu na rosyjskim niebie będzie tyle dronów, że trzeba to brać pod uwagę. Choć rosyjskie władze nie informują o tym w należyty sposób, rosyjska przestrzeń powietrzna będzie de facto zamykana: wojna rozpętana przez Rosję zamyka jej niebo" - napisał w komunikatorze Telegram.

W nocy z czwartku na piątek doszło w Rosji do zakłócenia pracy lotnisk i odwoływania lotów na skutek ukraińskich ataków dronowych. Była to już trzecia noc utrudnień z rzędu na rosyjskich lotniskach.

Śledzący loty serwis Flightradar24 wykrył 2 września 21 przypadków odwołania rejsów i 235 opóźnień na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo oraz odwołanie 22 lotów i opóźnienia 94 na innym stołecznym lotnisku, Wnukowie.

Odwołano też co najmniej 27 lotów międzynarodowych z i do Moskwy, obsługiwanych przez takich przewoźników jak Pegasus Airlines, Turkish Airlines czy flydubai.

3 września ograniczenia objęły już wszystkie cztery lotniska w Moskwie – również Domodiedowo i Żukowski – oraz lotniska w Soczi i Gelendżyku w Kraju Krasnodarskim, a także miasta obwodowe Penzę, Saratow, Jarosław i Niżny Nowogród. Na Szeremietiewie i Wnukowie zakłócenia dotyczyły ponad 120 lotów.

Według danych portalu Flightradar24, w czwartek cztery moskiewskie lotniska znalazły się wśród pięciu portów lotniczych z największymi zakłóceniami lotów na świecie.