Noblista z ekonomii: AI będzie tak istotna, jak silnik parowy

Daron Acemoglu
Ekonomista Daron Acemoglu o rozwoju Polski
Jeżeli popatrzymy na wczesny wzrost Chin, to jest dokładnie taki przypadek, jak Polski - powiedział Daron Acemoglu, ekonomista i zdobywca nagrody Nobla z 2024 roku w trakcie rozmowy z Janem Niedziałkiem na Impact'26. Ekspert mówił o roli demokratycznych instytucji i przyszłości rozwoju sztucznej inteligencji.

- Polska jest najszybciej rozwijającą się częścią Europy w trakcie ostatnich 30 lat i ma bardzo silne podstawy instytucjonalne - powiedział Acemoglu. Zdaniem noblisty sukces gospodarczy - również w Polsce - opiera się na tzw. instytucjach włączających, wolnej konkurencji, prawach własności i demokracji. Brak tych elementów i dominacja monopoli odpowiadają za stagnację i porażki państw w innych częściach świata.

Noblista z ekonomii: sztuczna inteligencja nie może służyć jedynie do zwalniania ludzi
Przypadek Chin

Acemoglu dodał, że Chiński wzrost gospodarczy początkowo opierał się na podobnych mechanizmach rynkowych co Polska, jednak obecny "kapitalizm inwigilacji" skutecznie tłumi niezadowolenie obywateli. Geopolityczna rywalizacja z USA sprawia, że ten model jest na dłuższą metę trudny do utrzymania, ponieważ blokuje szanse na demokratyzację i reformy.

- Chiny są bardzo ciekawym przypadkiem. Jeżeli popatrzymy na wczesny wzrost Chin, to jest dokładnie taki przypadek, jak Polski: odejście od komunizmu, wprowadzenie praw własności i zachęt rolnych, w przemyśle, przedsiębiorczości i nauce. Ale przez ostatnie 10 lat Chiny zdecydowanie przekroczyły oczekiwania autorytarne. Częściowo dlatego, że sam Zachód poniósł pewną porażkę, więc Chiny poradzili sobie lepiej, ponieważ są odporne na niektóre z tych pułapek. - powiedział.

Wśród "pułapek" na Zachodzie wymienił m.in. kryzys demokracji i postępującą monopolizację rynku.

Problem automatyzacji

- Automatyzacja czasami postępuje zbyt szybko - powiedział Acemoglu. - Nie mam problemu z automatyzacją, potrzebujemy jej, ale musimy zbilansować automatyzację z istotną pracą ludzi, aby upewnić się, że nie stracimy elementu społecznego - dodał.

Zdaniem ekonomisty głównym napędem obecnej automatyzacji jest wyłącznie cięcie kosztów. Zbyt szybkie wypieranie ludzi przez maszyny (np. niedopracowane kasy samoobsługowe) przerzuca wysiłek na klienta, prowadzi do niebezpiecznej izolacji społecznej i zagraża powszechnemu dobrobytowi.

Dodał, że głównym wyzwaniem automatyzacji jest obecnie pytanie, "jak stworzyć istotne interakcje społeczne". - Automatyzacja jest bardzo potężną siłą. Może być siłą na rzecz poprawy jakości i eliminacji rzeczy, których nie lubimy, ale może również odciąć nas od wspólnego dobrobytu - ocenił.

- Czy AI będzie tak istotne jak silnik parowy i elektryczność? Docelowo tak, ale to trochę zajmie i może nie być kwestią wyłącznie samego AI, ale rzeczy, do których używamy sztucznej inteligencji - powiedział. Zdaniem ekonomisty podobnie, jak elektryczność stała się podstawą wielu produktów, usług i nowego stylu życia, tak też może stać się w przypadku AI.

Wiktor Knowski
