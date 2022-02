Rating Rosji na poziomie śmieciowym. Decyzja amerykańskiej agencji

Rating zadłużenia Rosji w walucie obcej został obniżony do "BB+" z "BBB-", co oznacza, że znalazł się poniżej poziomu inwestycyjnego. Obniżka ratingu do poziomu śmieciowego może zmusić część funduszy, które nie mogą inwestować w obligacje śmieciowe, do wycofania się z posiadania rosyjskich aktywów.