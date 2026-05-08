Ważna agencja potwierdza rating Polski. Domański: to dowód naszej odporności

Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański
Domański: dzięki SAFE nasza gospodarka będzie silniejsza
To potwierdza odporność polskiej gospodarki - stwierdził na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując decyzję agencji S&P o utrzymaniu ratingu Polski na poziomie "A-" ze stabilną perspektywą. Jak dodał, silna gospodarka stanowi fundament bezpieczeństwa kraju.

W piątek wieczorem agencja S&P Global potwierdziła rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. "Perspektywa stabilna stanowi wyważenie między obiecującymi perspektywami wzrostu gospodarczego Polski w ciągu najbliższych dwóch lat a ryzykiem rosnącej wrażliwości gospodarki związanej z gwałtownym wzrostem długu publicznego kraju" - podaje S&P.

Minister finansów Andrzej Domański skomentował tą informację jako "potwierdzenie odporności naszej gospodarki".

"Pomimo napięć geopolitycznych, rosnących cen ropy i słabszego otoczenia gospodarczego w Europie, Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu, wspieraną przez inwestycje i silny popyt krajowy. Silna gospodarka to fundament naszego bezpieczeństwa" - napisał szef resortu finansów na portalu X.

Wcześniej ministerstwo finansów podkreśliło, że według agencji polska gospodarka nadal rozwija się w stabilnym tempie, wspierana przez inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz odporny popyt krajowy. Według prognoz S&P wzrost PKB Polski wyniesie 3,3 proc. w 2026 r. oraz 2,9 proc. w 2027 r.

S&P potwierdza rating Polski

S&P podał, że może obniżyć rating Polski, jeśli średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego ulegną znacznemu pogorszeniu, co może iść w parze z nasileniem się nierównowagi makroekonomicznej lub ponownymi wstrząsami zewnętrznymi, w tym nieoczekiwanymi lub długotrwałymi skutkami konfliktów geopolitycznych.

"Rating mógłby zostać również obniżony gdyby doszło do eskalacji wojny rosyjsko-ukraińskiej, co miałoby większy wpływ na finanse publiczne i wzrost gospodarczy Polski oraz stwarzałoby dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa" - napisano w raporcie.

Zmniejszenie deficytu a podwyżka ratingu

Agencja podała, że podwyżka ratingu była możliwa, gdyby rząd podjął działania mające na celu zmniejszenie wysokiego deficytu budżetowego, co przyczyniłoby się do redukcji długu publicznego.

"Trwały postęp w zakresie usprawnień instytucjonalnych i zarządzania, promowanie rozważnej polityki budżetowej oraz utrzymanie napływu funduszy unijnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) również mogłyby mieć pozytywny wpływ na rating" - napisano w raporcie.

Jest to pierwszy przegląd ratingowy kraju od czasu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a także po przedstawieniu przez rząd najnowszych prognoz fiskalnych na rok bieżący, przy wyraźnym pogorszeniu ścieżki deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (deficyt sektora gg w 2026 roku na poziomie 6,8 procent wobec 7,3 procent w 2025 roku).

Resort finansów komentuje

Resort finansów, odnosząc się do decyzji agencji w sprawie ratingu Polski, wskazał, że według S&P wzrost PKB Polski wyniesie 3,3 procent w 2026 roku.

Ministerstwo podkreśliło, że według agencji polska gospodarka nadal rozwija się w stabilnym tempie, wspierana przez inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz odporny popyt krajowy.

Dodano, że ryzyko inflacyjne pozostaje podwyższone ze względu na możliwość wzrostu światowych cen energii w związku z konfliktami na Bliskim Wschodzie, co w przypadku pogorszenia sytuacji mogłoby również negatywnie wpłynąć na tempo wzrostu gospodarczego.

Wiarygodność kredytowa Polski

S&P jako jedyna z trzech najważniejszych agencji utrzymywała perspektywę ratingu Polski na stabilnym poziomie. Fitch i Moody's obniżyły w ubiegłym roku perspektywy oceny kredytowej Polski do negatywnej (DBRS również).

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch to "A-", jeden poziom niżej. DBRS potwierdziła w listopadzie rating Polski na poziomie "A" i obniżyła perspektywę do negatywnej.

W listopadzie 2025 roku S&P oceniała, że ocena kredytowa Polski mogłaby zostać obniżona, gdyby znacząco pogorszyły się średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego, być może w połączeniu z rosnącymi nierównowagami makroekonomicznym lub kolejnymi szokami zewnętrznymi, w tym nieoczekiwanymi skutkami agresji Rosji na Ukrainę. Cięcie ratingu sygnalizowano wówczas także w przypadku eskalacji wojny w Ukrainie, co ciążyłoby mocniej na polskich finansach publicznych, wzroście gospodarczym oraz stwarzałoby dodatkowe ryzyka dla bezpieczeństwa kraju.

Podwyżka ratingu Polski była według S&P możliwa, gdyby deficyty fiskalne zostały zredukowane do znacząco niższych poziomów, co skierowałoby poziom zadłużenia rządu na ścieżkę spadkową. Pozytywne dla ratingu byłoby również zapewnienie rozsądnego prowadzenia polityki fiskalnej oraz utrzymanie napływu funduszy UE, czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
