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Agencja Moody's obniżyła rating Polski

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Urząd m.st. Warszawy
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Agencja Moody's podała w komunikacie, że obniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej o jeden poziom, z A2 do A3. Perspektywa ratingu jest stabilna.

"Obniżenie ratingu Polski do poziomu A3 odzwierciedla nasze oczekiwania dotyczące trwałego pogorszenia się kondycji fiskalnej kraju. Utrzymują się wysokie deficyty fiskalne, co prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i - w połączeniu z rosnącymi kosztami obsługi długu - osłabia wskaźniki zdolności obsługi długu" - napisano w raporcie Moody's.

"Ponadto oceniamy, że skuteczność polityki fiskalnej uległa osłabieniu, co wynika z procyklicznego nastawienia budżetowego w ostatnich latach oraz ograniczonej gotowości lub zdolności polskich władz do odbudowy buforów budżetowych w okresie sprzyjającej koniunktury gospodarczej. Skuteczność krajowych ram fiskalnych w Polsce również uległa osłabieniu, ponieważ coraz większa część narastającego zadłużenia powstaje poza zakresem krajowej reguły zadłużenia" - dodano.

Stabilna perspektywa odzwierciedla zrównoważone ryzyka dla ratingu na poziomie A3.

"Odzwierciedla ona naszą ocenę solidnego, silnego wzrostu gospodarczego oraz stabilizacji zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 70–75 proc. PKB pod koniec lat 20. XXI wieku, którego poziom będzie ograniczany przez reguły fiskalne, których przestrzegania zakładamy" - podaje Moody's.

Moody's obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej we wrześniu 2025 roku.

Po piątkowej decyzji Moody's trzy największe agencje ratingowe oceniają wiarygodność kredytową Polski na tym samym poziomie: Moody's na A3 z perspektywą stabilną, a Fitch i S&P na poziomie A-. Perspektywa ratingu Polski wg S&P jest stabilna, a wg Fitch negatywna.

Źródło: PAP
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Tagi:
Rating Polskipolityka fiskalnaGospodarka
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