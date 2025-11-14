Logo TVN24
Ze świata

Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty

Żołnierze w Zachodniej Afryce
Rzecznik DORSZ: Rosjanie tak planują loty, żeby być blisko naszych granic
Źródło: TVN24
Powiązania wojskowe Rosji z krajami Afryki od kilku lat się zacieśniają, w szczególności w regionie Sahelu. Rosyjski koncern zbrojeniowy Rosoboroneksport pozyskał kontrakty o wartości czterech miliardów dolarów. Tymczasem udział państw Zachodu na afrykańskim rynku broni maleje.

Gdy Stany Zjednoczone i kraje Zachodu starają się powstrzymać niekontrolowany napływ broni do ogarniętych konfliktami krajów Afryki, przede wszystkim do Sudanu, Rosja próbuje odzyskać pozycję głównego jej dostawcy. Podpisuje nowe kontrakty i sprzedaje broń m.in. do Angoli, Demokratycznej Republiki Konga, Nigerii, Rwandy, Sudanu, Ugandy, łącznie aż do 46 krajów tego kontynentu - podaje branżowy portal MilitaryAfrica.

Rosyjskie samoloty zmieniły rangę Etiopii

Dla Kremla finansowo najkorzystniejsze są kontrakty na dostawy samolotów i śmigłowców, w które kraje afrykańskie chętnie się zaopatrują. Jednym z największych w ciągu minionych kilku lat był ten zawarty z Etiopią na zakup myśliwców wielozadaniowych Su-30K i co najmniej sześciu Su-35. Rosyjskie samoloty radykalnie zmieniają pozycję Etiopii, która prowadzi spory z sąsiednim Sudanem, Erytreą i Egiptem, z których żaden nie ma obecnie porównywalnej do niej floty powietrznej. Najbardziej zaawansowanymi i najdroższymi samolotami rosyjskimi będzie mogła wkrótce się pochwalić Algieria, która na początku nadchodzącego 2026 r. powinna otrzymać dwa Su-57.

Kim Jong Un
Rosjanie mają plan. Sprowadzą 12 tysięcy ludzi od Kima
TVN24
Kijów po ataku
"Nikczemy ostrzał". Zełenski o tym, co wydarzyło się w Kijowie
TVN24
Port Sudan
Kreml wynegocjował sobie port. Sytuacja się zmieniła
TVN24

Tańsza broń z Rosji

Jednak większość krajów afrykańskich ma bardzo ograniczone budżety obronne i stawia na tańsze rosyjskie uzbrojenie, w tym systemy obrony powietrznej, zwłaszcza system rakiet ziemia-powietrze krótkiego zasięgu Tor, czy Pancyr-S1. Jeszcze tańsza broń trafia do Burkina Faso, Mali i Nigru, krajów zmagających się z dżihadystycznymi rebeliami i do Ugandy, próbującej odgrywać rolę wschodnioafrykańskiej potęgi.

Rosja kwitnie, ale tylko na rynku broni

Moskwa nie tylko zarabia na tych dostawach i zdobywa lojalnych partnerów, ale też pozbywa się przestarzałej broni, jak np. pojazdów pancernych skonstruowanych na bazie czołgów T-55, opracowanych w latach 50. XX w., które wysłała do Kampali. Nieprzestrzegająca prawa międzynarodowego Rosja dla wielu autorytarnych reżimów w Afryce pozostaje partnerem handlowym z braku wyboru. I dotyczy to jedynie handlu bronią.

W innych aspektach handel Rosji z Afryką jest obecnie o połowę mniejszy niż np. Francji z tym kontynentem i 10-krotnie mniejszy niż Chin.

pc

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Katja Tsvetkova/Shutterstock

RosjaAfrykabranża zbrojeniowa
