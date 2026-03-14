Tanzański miliarder przejmuje największą grupę medialną w Afryce Wschodniej

Tanzania.

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tanzański potentat biznesowy Rostam Aziz ogłosił, że jego spółka Taarifa Ltd kupiła pakiet kontrolny Nation Media Group (NMG), obejmujący 54 proc. udziałów. Transakcja wymaga jeszcze zgody regulatorów medialnych w poszczególnych krajach.

The sale of ⁦@NationMediaGrp⁩ hits questions bigger than ownership. Institutions like NMG ain’t just businesses; they are core democratic pillars. Real issue: is journalism a civic institution or merely a distressed asset in a changing media economy? https://t.co/YRDgbMGzz4 — Churchill Otieno (@otienoc) March 11, 2026 Rozwiń

Jeden z największych koncernów mediowych

NMG to jeden z najważniejszych koncernów medialnych w Afryce Wschodniej. Codziennie miliony mieszkańców Kenii, Tanzanii, Ugandy i Rwandy korzystają z należących do niego gazet, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych.

Wśród najbardziej rozpoznawalnych tytułów są m.in. kenijski "Daily Nation", tanzański "Mwananchi" czy ugandyjski "Daily Monitor".

Obawy o niezależność redakcyjną

Przejęcie przez miliardera mającego rozległe kontakty polityczne wywołało obawy o przyszłość niezależności redakcyjnej. Aziz był wcześniej posłem rządzącej w Tanzanii partii Chama Cha Mapinduzi (CCM) i utrzymuje bliskie relacje z wieloma liderami regionu.

Podczas konferencji prasowej w Nairobi, 65-letni przedsiębiorca podkreślał jednak, że popiera silne i niezależne dziennikarstwo.

Jak mówił, wspiera "wiarygodne i niezależne dziennikarstwo", które jest "niezbędne dla rozwoju naszego społeczeństwa". Dodał też, że partnerstwo z NMG opiera się na "zaangażowaniu w profesjonalizm redakcyjny i wiarygodność instytucjonalną".

Churchill Otieno, były redaktor cyfrowy NMG i obecny prezes Africa Editors Forum, zwrócił uwagę na znaczenie grupy w regionie.

"Przez dekady NMG nie była jedynie firmą medialną. Funkcjonowała jako część demokratycznej infrastruktury Afryki Wschodniej" – napisał.

"Kiedy zmienia się właściciel, kluczowe pytanie nie brzmi tylko kto kupuje, ale jaką wizję sfery publicznej niesie ze sobą ten zakup" - dodał.

Nairobi - sprzedawca gazet

Relacje z politykami pod lupą

Wątpliwości dotyczą zwłaszcza relacji biznesmena z liderami politycznymi regionu, w tym z prezydentem Kenii Williamem Ruto. W 2023 roku otwierał on należącą do Aziza instalację gazową Taifa Gas w Mombasie i nazwał go "odpornym inwestorem".

Asha Abinallah, dyrektor generalna firmy technologicznej Tech and Media Convergency z Tanzanii, oceniła w rozmowie z BBC, że "istnieje taka możliwość", iż media należące do NMG mogą w przyszłości zbliżyć się do stanowiska rządów Kenii i Tanzanii.

Sam Aziz stanowczo odrzuca takie sugestie. Podkreśla, że zakup NMG to "czysto komercyjna i strategiczna inwestycja".

- Wierzę w relacje. To relacje osobiste, które nie mają nic wspólnego z rozważaniami handlowymi - mówił Aziz.

- Jestem bardzo blisko z przywództwem w Zambii, bardzo blisko z przywództwem w Ugandzie i bardzo blisko z przywódcami w całym naszym regionie - dodał.

Rynek reaguje optymizmem

Aziz zapowiedział także inwestycje w rozwój cyfrowy NMG, która – podobnie jak wiele redakcji na świecie – w ostatnich latach zmagała się ze spadkiem przychodów z prasy drukowanej i restrukturyzacją.

Rynek zareagował na informację o przejęciu pozytywnie. W ciągu dwóch dni od ogłoszenia transakcji akcje NMG na giełdzie w Nairobi wzrosły o 28,3 proc., osiągając najwyższy poziom od dwóch lat.

Ekonomista Keith Mwau ocenił w rozmowie z BBC, że "dla domu mediowego, który przez lata ograniczał działalność i przechodził restrukturyzację, obietnica kapitału i inwestycji ma naprawdę duże znaczenie".

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Jan Sowa/ams