Afganistan nie dostanie pieniędzy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Bank centralny Afganistanu nie ma dostępu do większości z 9 miliardów dolarów rezerw walutowych, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy zawiesił dostęp do jego zasobów. Jak tłumaczą władze MFW, decyzja została podjęta z powodu braku jasności co do uznania jego rządu. Talibowie przejęli w niedzielę kontrolę nad Kabulem.

- Jak zawsze, MFW kieruje się poglądami społeczności międzynarodowej – oświadczył rzecznik MFW. - Obecnie w społeczności międzynarodowej brakuje jasności co do uznania rządu w Afganistanie, w wyniku tego kraj nie ma dostępu do SDR-ów (SDR - jednostka rozliczeniowa MFW - red.) ani innych zasobów MFW”. W środę "New York Times" poinformował, powołując się na anonimowego urzędnika Departamentu Skarbu USA, że administracja Bidena chce zablokować talibom dostęp do ponad 400 milionów dolarów rezerw awaryjnych, które Międzynarodowy Fundusz Walutowy miał przekazać Afganistanowi w przyszłym tygodniu.