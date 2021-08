Tłumy przed afgańskimi bankami. "Ludziom kończą się pieniądze"

Przyszłość banków w Afganistanie pozostaje niepewna. Wątpliwości dotyczą wszystkiego, od płynności po możliwość zatrudniania kobiet, a wszystko po tym jak do władzy doszli talibowie - wskazała agencja Reutera. Przed bankami w Kabulu ustawiają się tłumy ludzi, którzy czekają na ich ponowne otwarcie.

Rzecznik talibów zapowiedział we wtorek, że banki wkrótce zostaną ponownie otwarte. W środę przed bankami w Kabulu zaczęły się zbierać tłumy.

Tego dnia wznowiła działalność niewielka liczba banków, ale wprowadzono limity wypłat gotówki. Dzienny limit na jedną osobę wynosi około 17 tys. afgani (AFN), co stanowi równowartość około 200 dolarów amerykańskich.

Afganistan - banki

Perspektywy dla sektora finansowego wyglądają niepewnie, w związku z pojawiającymi się pytaniami o zdolność talibów do opanowania gospodarki zniszczonej przez 40 lat wojny. Przejęcie władzy w Afganistanie przez talibów odcięło ten kraj od zagranicznego finansowania, zdeponowane za granicą rezerwy banku centralnego zostały zamrożone, wstrzymano wypłaty w ramach programów prowadzonych przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy .

Płynność banków

Stowarzyszenie Banków Afganistanu (ABA) skontaktowało się z tamtejszym bankiem centralnym, aby skoordynować działania mające na celu powrót do normalności - powiedział Syed Moosa Kaleem Al-Falahi, dyrektor generalny i prezes Islamskiego Banku Afganistanu (IBA), jednego z trzech największych banków w Afganistanie.

Afganistan - ewakuacja

Ze stolicy Afganistanu, Kabulu, wciąż prowadzona jest ewakuacja, po tym, jak w połowie sierpnia władzę w kraju przejęli talibowie. Prezydent USA Joe Biden podtrzymał swoją wcześniejsza decyzję o całkowitym wycofaniu się sił amerykańskich z Afganistanu do końca sierpnia. Oznacza to, że do tego czasu zakończy się również ewakuacja z lotniska w stolicy.