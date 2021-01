To jedna z najsłynniejszych zebr na świecie. Pamiątki sprzed lat trafią na aukcję

Członkowie zespołu The Beatles przechodzący przez przejście dla pieszych na Abbey Road – to jedno z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć w historii popkultury. Było na okładce jedenastego albumu studyjnego grupy – wydanego 26 września 1969 roku. Teraz znaki i tablice z londyńskiej ulicy z tamtego okresu będzie można kupić na aukcji.

"Jeszcze bardziej wartościowymi dla kolekcjonerów"

Radni liczą na spore wpływy z aukcji, także dlatego, że niektóre znaki i tablice zawierają błędy. Portal MyLondon cytuje radnego Melvyna Caplana, który stwierdził, że błędy te czynią je "jedynymi w swoim rodzaju, a przez to jeszcze bardziej wartościowymi dla kolekcjonerów i entuzjastów".

Aukcja, która jest prawdziwą gratką dla fanów zespołu The Beatles, potrwa od 17 lutego do 3 marca. Licytowane przedmioty można oglądać i kupować na stronie www.the-saleroom.com. Ceny zaczynają się od 30-40 funtów (około 150 do 200 zł), ale sięgają nawet 1000-2000 funtów (około 5,1-10,2 tys. zł).