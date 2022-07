Wyspy nie na każdą kieszeń. Lista siedmiu "wyspiarskich posiadłości wystawionych na sprzedaż"

Małe wyspy wystawione na sprzedaż

Jak podał analityk, w Kanadzie na terenie Wielkich Jezior znajdziemy drugą najmniejszą wyspę na sprzedaż. Jego zdaniem to "propozycja dla osób lubiących chłodniejszy klimat oraz dla tych, którzy unikają słońca i upałów, a więc nie potrzebują piaszczystych plaż z palmami kokosowymi". "Wyspa ta o powierzchni zaledwie 1,21 akrów, czyli około 5 tys. metrów kw. jest osłonięta zatoką Georgian. Zatoka ta to jedna z największych części jeziora Huron. Wyspa stwarza więc idealne warunki do odpoczywania w spokoju, ale i pływania łodziami czy wędkowania. Niedostępnego charakteru nadają wyspie skaliste wybrzeża oraz dom położony na jej krańcu z przystanią dla łodzi. Całość możemy nabyć za mniej niż 1 mln dolarów kanadyjskich. Przeliczając tę kwotę na złotówki otrzymamy ponad 3,6 mln złotych" - poinformował ekspert HRE Investments.

Kolejna wyspa z zestawienia - Wyspa ukochanych - znajduje się u zachodnich wybrzeży Florydy . "Cena tego wyspiarskiego zakątka to prawie 800 tys. dolarów, czyli ponad 3,7 mln złotych. Powierzchnia wyspy to 2,12 akrów, czyli 8,5 tys. metrów kw. i jest całkowicie porośnięta roślinnością typową dla tego regionu geograficznego. Dzikość tego miejsca stanowi więc idealną okazję dla osób ceniących sobie bliskość natury. Jednak istnieje również możliwość jej zabudowania w postaci małej rezydencji lub domku wakacyjnego. Miejsce to poza ciszą i dzikim charakterem pozwala na wiele aktywnych form spędzania czasu. Możliwości jest wiele – począwszy od wędkowania, obserwacji ptaków, pływania kajakiem, a kończąc na surfowaniu po falach" - wyjaśnił Sękowski.

Do kupienia jest też wyspa położona na Oceanie Indyjskim tuż przy południowo-zachodnim wybrzeżu Sri Lanki. "Ta wystająca ponad błękitną lagunę wyspa ma 11 akrów powierzchni, co w przeliczeniu daje nam ponad 44 tys. metrów kw. Choć sama w sobie jest już bezsprzecznie walorem przyrodniczym to znajdziemy na niej również palmy kokosowe. Malowniczy krajobraz dopełnia położona na skraju wyspy latarnia morska o wysokości 40 metrów. Opływające wyspę lazurowe wody to idealne warunki do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa czy rejsów jachtami. Lokalni pośrednicy donoszą o jeszcze jednej atrakcji. Mianowicie od czasu do czasu można ponurkować w towarzystwie odwiedzających wybrzeże wielorybów i delfinów. Na wyspę dostać się można jedynie łodzią przybijając do wybudowanego niedawno molo i falochronu. Jeśli chodzi o infrastrukturę warto podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz – wyspa posiada pozwolenia na budowę, co dla osób myślących o inwestycji stanowi nie lada gratkę. Błękitny raj na Oceanie Indyjskim nabyć można za 8 mln amerykańskich dolarów. W przeliczeniu na złotówki jest to kwota ponad 37,5 mln złotych" - podał Sękowski.