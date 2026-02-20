Zostało tylko kilka dni do rocznicy, a w Unii wciąż bez porozumienia

Zełenski: Unia Europejska powinna być globalnym liderem Źródło: TVN24

Stali przedstawiciele krajów unijnych spotkali się w piątek, aby po raz drugi w tym tygodniu (poprzednie spotkanie odbyło się w środę) przedyskutować 20. pakiet sankcji i zapoznać się z nowym tekstem porozumienia, przygotowanym przez cypryjską prezydencję.

Po raz kolejny też, jak poinformowały źródła w UE, nie udało im się osiągnąć konsensusu, chociaż wiele delegacji państw członkowskich miało wskazywać na potrzebę pilnego rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Unia bez kompromisu w kwestii sankcji

Dyplomaci mają powrócić do tematu na kolejnym spotkaniu; według źródeł unijnych może ono odbyć się w weekend. Tym bardziej, że zgodnie z ubiegłotygodniowymi zapowiedziami m.in. szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, nowe sankcje na Rosję miałyby zostać nałożone w czwartą rocznicę inwazji tego kraju na Ukrainę, czyli 24 lutego.

W przeddzień tego dnia, czyli w poniedziałek, w Brukseli odbędzie się posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych. Rozmowy dwustronne z delegacjami krajów członkowskich będzie prowadzić jeszcze prezydencja cypryjska, której zależy na szybkim znalezieniu porozumienia. Największe kontrowersje w ramach 20. pakietu budzi wprowadzenie całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy drogą morską. Zakaz ten ma zastąpić stosowany do tej pory pułap cenowy, który dopuszcza świadczenie usług transportowych, ale tylko jeśli przewożona ropa jest sprzedawana poniżej ustalonej ceny. Jak przekazały źródła unijne, przeciwko temu rozwiązaniu protestują Grecja, Węgry i Słowacja, a zastrzeżenia ma też Malta.

Założenia 20 pakietu sankcji

W ramach 20. pakietu sankcji na Rosję Komisja Europejska zaproponowała także ograniczenie eksportu towarów do Rosji oraz zakaz importu z tego państwa do UE części metali, chemikaliów i minerałów krytycznych. KE chce też uderzyć w banki i kryptowaluty, które Rosja wykorzystuje do omijania sankcji.

Przewidziane są również dalsze działania przeciwko tzw. rosyjskiej flocie cieni, czyli wysłużonym statkom, które Rosja wykorzystuje do transportowania ropy wbrew zachodnim sankcjom. Aby zaproponowane przez KE sankcje weszły w życie, konieczna będzie zgoda wszystkich państw członkowskich.

