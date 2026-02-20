Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Zostało tylko kilka dni do rocznicy, a w Unii wciąż bez porozumienia

Władimir Putin
Zełenski: Unia Europejska powinna być globalnym liderem
Źródło: TVN24
Ambasadorowie krajów Unii Europejskiej nie osiągnęli kompromisu w sprawie 20. pakietu sankcji wobec Rosji - przekazały źródła w Brukseli. Nowe obostrzenia mają zostać zatwierdzone w czwartą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, a więc we wtorek, 24 lutego.

Stali przedstawiciele krajów unijnych spotkali się w piątek, aby po raz drugi w tym tygodniu (poprzednie spotkanie odbyło się w środę) przedyskutować 20. pakiet sankcji i zapoznać się z nowym tekstem porozumienia, przygotowanym przez cypryjską prezydencję.

Po raz kolejny też, jak poinformowały źródła w UE, nie udało im się osiągnąć konsensusu, chociaż wiele delegacji państw członkowskich miało wskazywać na potrzebę pilnego rozstrzygnięcia w tej sprawie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ursula von der Leyen na nieformalnym szczycie UE
Zmiana unijnej polityki na horyzoncie. "Made in Europe"
dzieci telefon media społecznościowe
Sprawdzą twój wiek. Zapowiedź nowego systemu
Tech
Sekretarz handlu Howard Lutnick
"Jeśli wydarzy się ta szalona rzecz". Sekretarz handlu USA komentuje

Unia bez kompromisu w kwestii sankcji

Dyplomaci mają powrócić do tematu na kolejnym spotkaniu; według źródeł unijnych może ono odbyć się w weekend. Tym bardziej, że zgodnie z ubiegłotygodniowymi zapowiedziami m.in. szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, nowe sankcje na Rosję miałyby zostać nałożone w czwartą rocznicę inwazji tego kraju na Ukrainę, czyli 24 lutego.

W przeddzień tego dnia, czyli w poniedziałek, w Brukseli odbędzie się posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych. Rozmowy dwustronne z delegacjami krajów członkowskich będzie prowadzić jeszcze prezydencja cypryjska, której zależy na szybkim znalezieniu porozumienia. Największe kontrowersje w ramach 20. pakietu budzi wprowadzenie całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy drogą morską. Zakaz ten ma zastąpić stosowany do tej pory pułap cenowy, który dopuszcza świadczenie usług transportowych, ale tylko jeśli przewożona ropa jest sprzedawana poniżej ustalonej ceny. Jak przekazały źródła unijne, przeciwko temu rozwiązaniu protestują Grecja, Węgry i Słowacja, a zastrzeżenia ma też Malta.

Założenia 20 pakietu sankcji

W ramach 20. pakietu sankcji na Rosję Komisja Europejska zaproponowała także ograniczenie eksportu towarów do Rosji oraz zakaz importu z tego państwa do UE części metali, chemikaliów i minerałów krytycznych. KE chce też uderzyć w banki i kryptowaluty, które Rosja wykorzystuje do omijania sankcji.

Przewidziane są również dalsze działania przeciwko tzw. rosyjskiej flocie cieni, czyli wysłużonym statkom, które Rosja wykorzystuje do transportowania ropy wbrew zachodnim sankcjom. Aby zaproponowane przez KE sankcje weszły w życie, konieczna będzie zgoda wszystkich państw członkowskich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KRISTINA SOLOVYOVA/KREMLIN / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Rosja - UEUnia EuropejskaSankcje
Zobacz także:
shutterstock_769740769
Dał złote sztabki na naprawę rur. "Brak mi słów"
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Wielkie firmy łączą siły. Potężna inwestycja
Tech
Donald Trump
Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Trumpa
Ze świata
shutterstock_2633456713
Duża sieć wycofuje makaron
Z kraju
shutterstock_2689149051
Chcą stworzyć specjalny portal z dostępem do zablokowanych treści
Tech
Donald Trump
Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Wyniki głosowania
Ze świata
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? Zaskakujące wyniki badania
Z kraju
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
Ze świata
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
Tech
Podpisano umowę kredytu na finansowanie modernizacji Lotniska Chopina
Lotniskowy kredyt gigant. "Będziemy mogli obsłużyć ponad 30 milionów pasażerów rocznie"
Z kraju
Karol Nawrocki
Apel do prezydenta. "Stańmy wspólnie"
Z kraju
Jeffrey Epstein (2004)
Ugoda byłych pracowników Epsteina. Kwota sięga dziesiątków milionów
Ze świata
Tusk i Nawrocki
Wrócą do tego, co zawetował prezydent. "Komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć"
Z kraju
Ursula von der Leyen na nieformalnym szczycie UE
Zmiana unijnej polityki na horyzoncie. "Made in Europe"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
Joanna Rubin-Sobolewska
Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę
Ze świata
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
Ze świata
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
Z kraju
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
Rynki
Droga autostrada A1 korek samochody
Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie
Moto
Bill Gates
Echa akt Epsteina. Gates zrezygnował w ostatniej chwili
Tech
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Tę ustawę prezydent też zawetował
Z kraju
Lody
Największa firma spożywcza na świecie rezygnuje z lodów
Handel
Fabryka w Wałbrzychu (zdjęcie z grudnia 2021)
"Wybraliśmy Polskę". Druga taka fabryka w Europie
Moto
Rosja Kreml Plac Czerwony
Telegram: oskarżenia rosyjskiego rządu są sfabrykowane
Tech
shutterstock_2604581091
Ryzyko groźnych usterek. Setki tysięcy aut objętych akcją serwisową
Moto
Senat
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Z kraju
pap_20090522_0L8
Nie tylko Węgry i Słowacja. Już trzy kraje mają blokować sankcje na Rosję
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Nowy limit w bankomatach
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica