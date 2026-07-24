Tak może wyglądać 20 euro z Marią Skłodowską-Curie
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami EBC propozycje projektowe odnoszą się do dwóch motywów: przyrodniczego z ptakami i rzekami oraz kulturalnego z postaciami znaczącymi dla europejskiego dziedzictwa. - Rzeki i ptaki nie znają granic - zauważyła prezeska EBC Christine Lagarde podczas prezentacji projektów. - Instytucje europejskie na rewersie banknotu przypominają nam o podstawowych wartościach projektu europejskiego - dodała.
Dziesięć propozycji - pięć z motywem "rzeki i ptaki" oraz tyle samo z motywem "kultura europejska" - wyłoniono w ramach ogólnounijnego konkursu. Do Europejskiego Banku Centralnego spłynęło ponad 1200 zgłoszeń od grafików. Instytucja zaprosiła 25 z nich do przygotowania propozycji projektowych.
Maria Skłodowska-Curie na euro?
Świat przyrody reprezentują ptaki takie jak bocian biały czy zimorodek, zaś na projektach z motywem kultury europejskiej znaleźli się: Maria Callas (5 euro), Ludwig van Beethoven (10 euro), Maria Skłodowska-Curie (20 euro), Miguel de Cervantes (50 euro), Leonardo da Vinci (100 euro) oraz Bertha von Suttner (200 euro).
Bank zachęca do udziału w ankiecie
O tym, który projekt wejdzie do obiegu, zdecyduje m.in. ankieta, w której obywatele UE mogą wziąć udział do 21 września 2026 roku. "Równolegle odrębne badanie ankietowe z takimi samymi pytaniami przeprowadzi wśród reprezentatywnej próby obywateli strefy euro niezależna firma badawcza" - informuje EBC w komunikacie.
Do wzięcia udziału w ankiecie w czwartek zachęciła m.in. Hanna Gronkiewicz Waltz. "Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach" - napisała była prezydent Warszawy i była prezeska NBP w serwisie X. Jak doddała, "od nas wszystkich zależy", które propozycje zostaną wybrane.
Będzie nazwisko polskiej noblistki?
Na przedstawionych w czwartek projektach nie ma nazwisk zasłużonych postaci. EBC, po tym, jak na początku tego roku przedstawił polską badaczkę w komunikacie jako "Marie Curie (z domu Skłodowską)" został zapytany przez PAP o sprawę jej nazwiska. Bank przekazał w odpowiedzi, że decyzja o tym, czy w ogóle Polka znajdzie się na banknocie, zapadnie do końca 2026 roku. Służby prasowe Banku dodały, że jeśli miałaby ona znaleźć się na banknocie, to decyzja o zapisie imienia i nazwiska noblistki zapadłaby po szeroko zakrojonej i kompleksowej dyskusji.