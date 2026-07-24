Ze świata Tak może wyglądać 20 euro z Marią Skłodowską-Curie Maciej Wacławik |

Jak będą wyglądały banknoty euro? Proponowane projekty Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ecb.europa.eu

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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami EBC propozycje projektowe odnoszą się do dwóch motywów: przyrodniczego z ptakami i rzekami oraz kulturalnego z postaciami znaczącymi dla europejskiego dziedzictwa. - Rzeki i ptaki nie znają granic - zauważyła prezeska EBC Christine Lagarde podczas prezentacji projektów. - Instytucje europejskie na rewersie banknotu przypominają nam o podstawowych wartościach projektu europejskiego - dodała.

Dziesięć propozycji - pięć z motywem "rzeki i ptaki" oraz tyle samo z motywem "kultura europejska" - wyłoniono w ramach ogólnounijnego konkursu. Do Europejskiego Banku Centralnego spłynęło ponad 1200 zgłoszeń od grafików. Instytucja zaprosiła 25 z nich do przygotowania propozycji projektowych.

Maria Skłodowska-Curie na euro?

Świat przyrody reprezentują ptaki takie jak bocian biały czy zimorodek, zaś na projektach z motywem kultury europejskiej znaleźli się: Maria Callas (5 euro), Ludwig van Beethoven (10 euro), Maria Skłodowska-Curie (20 euro), Miguel de Cervantes (50 euro), Leonardo da Vinci (100 euro) oraz Bertha von Suttner (200 euro).

Bank zachęca do udziału w ankiecie

O tym, który projekt wejdzie do obiegu, zdecyduje m.in. ankieta, w której obywatele UE mogą wziąć udział do 21 września 2026 roku. "Równolegle odrębne badanie ankietowe z takimi samymi pytaniami przeprowadzi wśród reprezentatywnej próby obywateli strefy euro niezależna firma badawcza" - informuje EBC w komunikacie.

Do wzięcia udziału w ankiecie w czwartek zachęciła m.in. Hanna Gronkiewicz Waltz. "Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach" - napisała była prezydent Warszawy i była prezeska NBP w serwisie X. Jak doddała, "od nas wszystkich zależy", które propozycje zostaną wybrane.

Europejski Bank Centralny pokazał projekt nowych banknotów EURO. Na banknocie 20 euro widnieje „nasza” Maria Skłodowska-Curie. Teraz czas na nasze opinie.



Christine Lagarde, prezes ECB, pokazała dwa zestawy banknotów:

➡️ ze znanymi osobami, w tym z Marią Skłodowską-Curie,

➡️… https://t.co/HEjQYqCFQS — Hanna Gronkiewicz (@hannagw) July 23, 2026 Rozwiń

Będzie nazwisko polskiej noblistki?

Na przedstawionych w czwartek projektach nie ma nazwisk zasłużonych postaci. EBC, po tym, jak na początku tego roku przedstawił polską badaczkę w komunikacie jako "Marie Curie (z domu Skłodowską)" został zapytany przez PAP o sprawę jej nazwiska. Bank przekazał w odpowiedzi, że decyzja o tym, czy w ogóle Polka znajdzie się na banknocie, zapadnie do końca 2026 roku. Służby prasowe Banku dodały, że jeśli miałaby ona znaleźć się na banknocie, to decyzja o zapisie imienia i nazwiska noblistki zapadłaby po szeroko zakrojonej i kompleksowej dyskusji.

Projekty banknotów z Marią Skłodowska-Curie, które znalazły się w finałowej dziesiątce Proozycje projektów banknotów euro z Marią Skłodowska-Curie Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu Proozycje projektów banknotów euro z Marią Skłodowska-Curie Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu Proozycje projektów banknotów euro z Marią Skłodowska-Curie Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu Proozycje projektów banknotów euro z Marią Skłodowska-Curie Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu Proozycje projektów banknotów euro z Marią Skłodowska-Curie Źródło zdjęcia: ecb.europa.eu