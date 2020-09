Brylant wielkości jajka trafił na aukcję. Był szlifowany przez rok

Brylant jest wielkości niewielkiego jajka i jest takiej czystości, że zalicza się go do klasy IIa, do której kwalifikuje się nie więcej niż 2 proc. wszystkich diamentów - przypomniał kanadyjski publiczny nadawca CBC.

Inne brylanty

Kopalnia diamentów

Victor Mine to zamknięta w ub.r. po 11 latach eksploatacji odkrywkowa kopalnia diamentów na północy Ontario, należąca do De Beers, międzynarodowej korporacji specjalizującej się w wydobywaniu diamentów. Przygotowania do budowy kopalni rozpoczęte w 2006 r. kosztowały 1 mld dol. kanadyjskich (ok. 759 mln dol. amerykańskich), ok. 167 mln dol. kanadyjskich (ok. 126,8 mln dol. amerykańskich) trafiło do lokalnych społeczności rdzennych mieszkańców w formie m.in. partnerskich biznesów. Według raportów De Beers, z kimberlitu, diamentonośnej magmowej skały głębinowej, w Victor Mine wydobyto diamenty o łącznej wadze ponad 8 mln karatów.