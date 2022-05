Oto 10 najlepiej opłacanych sportowców świata

Na czele listy 10 najlepiej zarabiających sportowców świata magazynu "Forbes" znalazł się argentyński piłkarz Lionel Messi, którego szacowane roczne zarobki do maja 2022 roku wyniosły 130 milionów dolarów. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się amerykański koszykarz LeBron James, a na najniższym stopniu podium uplasował się Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

Messi zajął pierwsze miejsce w corocznym rankingu po raz drugi - na czele listy był również w 2019 r. "Forbes" oszacował, że pensja Messiego spadła o około 22 miliony dolarów w porównaniu z ostatnim rokiem spędzonym w Barcelonie - do 75 milionów dolarów w PSG. Magazyn podał, że duży wzrost w zarobkach z reklam pozwolił mu wyrównać jego rekordowe dochody z poprzedniego roku, gdy znalazł się na drugim miejscu w zestawieniu za zawodnikiem MMA Conorem McGregorem.

Najlepiej opłacani sportowcy na świecie

Największy boiskowy rywal Messiego - Cristiano Ronaldo (który również zmienił drużyny i przeszedł z Juventusu do Manchesteru United) zajął w tym roku trzecie miejsce z zarobkami na poziomie 115 milionów dolarów. Dwójkę futbolistów rozdzielił LeBron James z Los Angeles Lakers z 121,2 milionami dolarów i pobił rekord 96,5 miliona dolarów dla gracza NBA, który ustanowił w zeszłym roku. James to dopiero dziesiąty sportowiec, który w ciągu jednego roku zarobił 100 milionów dolarów. Ta sztuka udała się Messiemu i Ronaldo już po pięć razy - podał "Forbes".

Według szacunków magazynu dziesięciu najlepiej zarabiających sportowców na świecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy zgarnęło 992 miliony dolarów. To 6-procentowy spadek w porównaniu z 2021 roku. Jak wyjaśnił "Forbes" jest to związane z ogromną sumą 180 milionów dolarów zarobionych przez McGregora w zeszłym roku, gdy dostał około 150 milionów dolarów za sprzedaż swojej irlandzkiej marki whisky - Proper No. Twelve.