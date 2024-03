Zysk właściciela Biedronki mocno w górę

Przychody wzrosły w tym okresie o 16,7 proc. do 8,15 mld euro. EBITDA spółki wyniosła 578 mln euro, co oznacza wzrost o 14,1 proc. rdr. W całym 2023 roku EBITDA grupy wzrosła o 17 proc. rok do roku do 2,16 mld euro przy przychodach na poziomie 30,6 mld euro (wzrost o 20,6 proc.). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 756 mln euro (wzrost o 28,2 proc.).