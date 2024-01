Potężny zysk banków. NBP pokazał dane

czytaj dalej

Nowy zarząd Krajowego Zasobu Nieruchomości ma rozpoznać, co się wydarzyło w instytucji do tej pory. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w czwartek w mediach społecznościowych o pierwszych "odkryciach" nowych władz. Jak przekazała, były zawierane "umowy z podwykonawcami omijające zamówienia publiczne", a do dyspozycji pracowników były 22 samochody służbowe. "Bizancjum zostanie ukrócone" - zapewniła Pełczyńska-Nałęcz.