"Zwroty, które cieszą". Są zawiadomienia do prokuratury

czytaj dalej

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2024 roku spadła o 3,0 procent w ujęciu rocznym - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. GUS poinformował również, że w ujęciu miesięcznym nastąpił spadek o 5,7 procent. "To jest bez dwóch zdań jeden z najgorszych odczytów sprzedaży detalicznej, jakie kiedykolwiek widzieliśmy" - ocenili ekonomiści.