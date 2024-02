Zwrot podatku 2024. Jak otrzymać nadpłatę w PIT?

Rozliczenia PIT za 2023 rok ruszają 15 lutego. Jeżeli ktoś chce skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, to powinien to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które są składane w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

Zwrot nadpłaty podatku 2024

- numer osobistego rachunku bankowego, wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, to nie trzeba wskazywać go w składanym zeznaniu, - nie zgłosiło się numeru osobistego rachunku lub wskazany numer jest nieaktualny, to można go wskazać w składanym zeznaniu albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące konta bankowego.