Zostało 5 dni na złożenie wniosków o niższe ceny ciepła

Do 8 marca odbiorcy wrażliwi muszą złożyć oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich jako uprawnionych do zwrotu nadpłaty za ciepło - przypomina spółka PGE Energia Ciepła. Sprzedawca ciepła w ciągu 7 dni od otrzymania wyrównania skoryguje faktury - zaznaczono.

Ustawa obowiązuje z mocą wsteczną

Wyjaśniono, że aby ze wsparcia skorzystać, odbiorcy wrażliwi, tj. ich pełnomocnicy (np. zarządca wspólnoty mieszkaniowej) muszą złożyć bezpośrednio do swojego sprzedawcy ciepła (dystrybutor ciepła) do 8 marca 2023 r. oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie odbiorcy, jako podmiotu uprawnionego (z wyłączeniem odbiorców fizycznych). PGE EC dodała, że oświadczenia złożone w ramach poprzedniej ustawy (z 15/09/2022) zachowują ważność i nie ma potrzeby składania ich ponownie. "Mieszkańcy nie muszą nic w tym zakresie robić" - podkreśliła PGE EC. "Ustawa obowiązuje od 1 marca 2023 r., ale obniżone ceny obowiązują z mocą wsteczną od 1 października 2022 r. Nadpłaty powstałe za okres od października do końca lutego zostaną rozliczone poprzez korekty faktur" - podała spółka. "Ustawodawca przewidział czas do połowy kwietnia na złożenie wniosku przez przedsiębiorstwo o wyrównanie za okres od października 2022 r do lutego 2023 r. do zarządcy rozliczeń, który ma 14 dni na wypłatę świadczenia dla przedsiębiorstwa, a następnie przedsiębiorstwo w ciągu 7 dni od otrzymania wyrównania od zarządcy rozliczeń ma skorygować faktury dla odbiorców (spółdzielnie, wspólnoty)" - wyjaśniła PGE Energia Ciepła.