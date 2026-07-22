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Z kraju

Zwolnienia kurierów pod lupą. ZUS i PIP wszczynają kontrole w Pyszne.pl

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Adrian Zandberg o zwolnieniach kurierów Pyszne.pl
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kvitka Nastroyu / Shutterstock.com
W związku z planowanymi zwolnieniami wszystkich kurierów w Pyszne.pl Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają kontrole w spółce - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ubiegłym tygodniu władze spółki Takeaway Express Poland sp. z o.o. (działająca pod marką Pyszne.pl) poinformowały kurierów o planowanych zwolnieniach. W ich wyniku pięć tysięcy pracowników, zatrudnionych dotąd na podstawie umów cywilnoprawnych, ma stracić pracę.

Związki zawodowe podają, że tym osobom ma zostać zaproponowane ponowne zatrudnienie u jednego z pięciu wybranych partnerów flotowych, ale na innych warunkach.

Biuro prasowe spółki Takeaway Express Poland w oświadczeniu przesłanym PAP wskazało, że Pyszne.pl konsekwentnie rozwijało w Polsce tzw. model Scoober, czyli własną organizację dostaw, odmienną od dominującego w branży systemu współpracy z partnerami flotowymi (opartego na modelu 3PL, czyli zlecania obsługi logistycznej zewnętrznej firmie).

"Wierzyliśmy, że taki kierunek rozwoju będzie stopniowo upowszechniał się w całej branży. Tak się jednak nie stało. Dlatego od momentu rozpoczęcia prac nad dyrektywą platformową konsekwentnie wskazywaliśmy, że rynek pracy platformowej potrzebuje jasnych, równych i przewidywalnych zasad tożsamych dla wszystkich uczestników" - przekazano w oświadczeniu.

Kontrola PIP w Pyszne.pl

Po doniesieniach o masowych zwolnieniach w Pyszne.pl ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zawnioskowała do Głównego Inspektora Pracy o pilną kontrolę podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek u dostawcy jedzenia.

"W mojej ocenie szczególnie pilna jest weryfikacja podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek w Pyszne.pl" - pisała Dziemianowicz-Bąk we wniosku do GIP. Jak dodała, gdyby okazało się, że kurierzy powinni być zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę, to zastosowanie znajdzie ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych - nakłada ona na pracodawcę obowiązek konsultacji zwolnień ze związkiem zawodowym czy wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników.

Do sprawy odniósł się też szef PIP Janusz Krasoń. "Mam ważną wiadomość dla kurierów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Zapowiedź zakończenia ich kontraktów w najbliższym czasie nie powstrzyma naszych kontroli i wszędzie tam, gdzie będzie to uzasadnione wydamy polecenia przekształcenia tych umów w etaty, a jeśli to nie poskutkuje, wydamy decyzje nakazujące takie przekształcenie" - zadeklarował.

Krasoń zapewnił, że nikt nie zostanie pozostawiony bez wsparcia.

Reakcja ZUS

Resort pracy poinformował, że działania kontrolne, związane z zabezpieczeniem społecznym pracowników platformowych, rozpoczął także ZUS. "W przypadku stwierdzenia, że tytuł do ubezpieczeń nie odpowiada faktycznie świadczonej pracy, ZUS może dokonać ustalenia właściwego tytułu do ubezpieczeń" - napisano w komunikacie Zakładu.

ZUS podkreślił, że ustalenie prawidłowego tytułu do ubezpieczeń nie jest tożsame z ustaleniem stosunku pracy, jednak, jeśli Zakład stwierdzi nieprawidłowości, może obciążyć podmiot składkami do pięciu lat wstecz.

Wdrożenie dyrektywy o pracy platformowej

W poniedziałek w Sejmie odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa z udziałem zaproszonych przez koło poselskie Razem przedstawicieli OPZZ Konfederacji Pracy.

Członek zarządu organizacji związkowej Konfederacji Pracy zrzeszającej kurierów Pyszne.pl Stanisław Kierwiak podkreślił, że dotychczas kurierzy pracowali na umowach-zleceniach, z gwarantowaną stawką godzinową oraz dodatkowymi bonusami. - 14 lipca br. firma ogłosiła nam, że od 3 sierpnia rozpoczyna proces zwalniania wszystkich kurierów i kurierek, który zakończy się do końca miesiąca - zaznaczył.

Dodał, że zwalnianym zostanie zaproponowane ponowne zatrudnienie u jednego z pięciu wybranych partnerów flotowych. Jednak nie oferują oni gwarantowanej płacy minimalnej czy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak plecaki i stroje pracownicze. Oznacza to, że kurierzy będą opłacani wyłącznie za zrealizowane dostawy.

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Zaapelował również o przyspieszenie prac nad wdrożeniem dyrektywy o pracy platformowej i o skuteczne egzekwowanie od wszystkich podmiotów na rynku dostaw jedzenia przestrzegania minimalnej stawki godzinowej za pracę.

Celem unijnej dyrektywy jest zapewnienie skuteczniejszej ochrony praw kurierów i kurierek pracujących dla firm takich jak Pyszne.pl, Glovo czy Uber. Ochrona gwarantowana przez dyrektywę ma dotyczyć nie tylko kurierów zatrudnianych bezpośrednio przez platformy, ale także przez pośredników, czyli tzw. partnerów flotowych. Dyrektywa została przyjęta przez Komisję Europejską w 2024 r., czas na wdrożenie państwa członkowskie UE mają do grudnia 2026 r.

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę unijną jest gotowy. Jak poinformowało MRPiPS, zgodnie z przyjętym planem, wniosek o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu ma zostać złożony do końca lipca.

Stanowisko Pyszne.pl

Rzecznik prasowy Pyszne.pl Aleksander Rosa przekazał redakcji biznesowej tvn24.pl, że firma jest gotowa do rozmów z ministrą. Dodał, że transformacja logistyczna była planowana od miesięcy jako część długofalowej strategii operacyjnej całej grupy Just Eat Takeaway.com.

Jak dodano w oświadczeniu przesłanym PAP, brak regulacji porządkujących rynek sprawił, że "własna logistyka stała się obciążeniem, a nie przewagą". "Nierówne warunki działania są jednym z kluczowych elementów kontekstu obecnej decyzji. Dlatego trudno nam zgodzić się z narracją, która przedstawia Pyszne.pl jako podmiot uchylający się od odpowiedzialności. Przez długi czas to właśnie my utrzymywaliśmy rozwiązanie bardziej wymagające niż większość rynku i zabiegaliśmy o systemowe zmiany dla całej branży" - wskazała spółka.

Podkreśliła, że kontrole Państwowej Inspekcji Pracy były prowadzone w spółce również w poprzednich latach, czy ostatnimi czasy i nie wykazały naruszeń w zakresie modelu współpracy z kurierami. "Obecnie prowadzone są kolejne czynności kontrolne PIP, w ramach których przekazujemy wymagane informacje i dokumenty zgodnie z obowiązującymi procedurami. Poinformowaliśmy również Inspekcję o planowanej zmianie modelu logistycznego i pozostajemy gotowi do wyjaśniania wszystkich kwestii objętych kontrolą" - wyjaśniono.

Spółka zapowiedziała, że zmiany będą przeprowadzane etapowo. "Kurierzy otrzymają z wyprzedzeniem informacje o kolejnych krokach oraz możliwościach dalszego realizowania dostaw za pośrednictwem partnerów flotowych. Transformacja nie jest oceną ich pracy" - poinformowano w oświadczeniu.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPaństwowa Inspekcja PracyZUSzwolnieniaAgnieszka Dziemianowicz-Bąk
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
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