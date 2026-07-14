Z kraju Velo Bank planuje zwolnić blisko tysiąc pracowników Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Below the Sky / Shutterstock.com

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Bank pod koniec czerwca przekazał, że po zakończeniu migracji działalności detalicznej Citi Handlowego, rozpoczyna kolejny etap integracji i jego elementem będą zwolnienia grupowe.

VeloBank podał we wtorek, że proces ten objąć ma zarówno pracowników, którzy dołączyli z Citi Handlowego, jak i pracowników VeloBanku i jest elementem budowy docelowej struktury organizacyjnej po zakończonej integracji obu organizacji.

VeloBank zamierza objąć zwolnieniami grupowymi nie więcej niż 950 osób i proces ten ma potrwać etapowo do 31 marca 2027 roku - poinformował bank w komunikacie.

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Brak porozumienia w VeloBanku

Bank poinformował, że zakończył proces konsultacji ze związkami zawodowymi, ale nie udało się wypracować porozumienia.

Warunkową umowę zakupu części detalicznej Citi Handlowego podpisano pod koniec maja 2025 roku VeloBank przejął wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tysiąca pracowników Citi Handlowego.

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański Fundusz Cerberus, który ma 80,2 procent udziałów, po 9,9 procent mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowa Korporacja Finansowa.