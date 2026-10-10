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"Niewyobrażalny i niebezpieczny". Zagrożenia ukryte w cyfrowym świecie

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Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN, o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Choć świadomość problemów psychicznych dzieci i młodzieży rośnie, dostęp do specjalistycznej pomocy pozostaje niewystarczający - oceniła w TVN24 Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN. Zwróciła także uwagę na zagrożenia związane ze światem cyfrowym oraz coraz trudniejszą sytuację przeciążonych pracą rodziców.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego Zuzanna Lewandowska zwróciła uwagę na postęp w świadomości społecznej dotyczący kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Jej zdaniem coraz więcej osób rozumie, jak ważna jest troska o tę sferę życia. Jednocześnie tragiczne doniesienia z ostatnich dni pokazują, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

- Biegniemy za marchewką, staramy się zasypywać te dziury, ale cały czas pojawiają się nowe wyzwania. To jest bardzo trudne - powiedziała Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN.

Dziesiątki tysięcy godzin terapii

Jak zaznaczyła, fundacja od sześciu lat intensywnie działa na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku otworzyła Centrum Psychiatrii i Onkologii - osobny, trzydziesty budynek w kompleksie Centrum Zdrowia Dziecka. Placówka ma służyć dzieciom z całej Polski i zwiększać dostęp do specjalistycznej pomocy.

- Budujemy gabinety psychologiczne na terenie całego kraju. Dzięki temu młodzieży przebywającej w szpitalach w całej Polsce oferowane są dziesiątki tysięcy godzin terapii. Od lutego dofinansowujemy również psychoterapię dla dzieci, co jest pionierskim projektem - wymieniała Lewandowska.

Przyznała, że bezpośrednim impulsem do uruchomienia programu była świadomość tego, jak długo trzeba czekać na pomoc w publicznym systemie. Przed jednym ze spotkań z licealistami zastanawiała się, czy można odpowiedzialnie zachęcać młodych ludzi do korzystania ze wsparcia psychologa, jeśli na terapię czeka się nawet pół roku.

- Jak mogę uczciwie zachęcać do tego dzieci i rodziców, jeżeli nie wspieramy tego konkretnymi działaniami? - mówiła.

Dodała, że prywatna psychoterapia wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, podczas gdy część dzieci potrzebuje rozpocząć leczenie natychmiast.

Organizacje nie zastąpią systemu

Pytana o to, czy organizacje pozarządowe muszą wypełniać coraz więcej luk pozostawionych przez publiczny system, Lewandowska przyznała, że potrzeb rzeczywiście przybywa. Zastrzegła jednak, że nawet silna i dobrze rozpoznawalna organizacja nie jest w stanie zająć się wszystkimi problemami.

- Może nawet lepiej, że jesteśmy takim budowniczym. Budujemy szpitale i umiemy to robić. Nie wszystkie fundacje potrafią, a my robimy to dobrze - powiedziała.

Jak wyjaśniła, Fundacja TVN koncentruje się przede wszystkim na poszerzaniu dostępu do pomocy. Samo stworzenie odpowiedniej infrastruktury i zapewnienie specjalistów nie wystarczy jednak, jeśli rodzice oraz otoczenie dziecka nie dostrzegą, że potrzebuje ono wsparcia.

Zagrożenia ukryte w cyfrowym świecie

Zdaniem Lewandowskiej dorośli często patrzą na doświadczenia współczesnych nastolatków przez pryzmat własnej młodości. Spokojne przebywanie dziecka w pokoju może dawać rodzicom poczucie bezpieczeństwa, choć w tym czasie młody człowiek może funkcjonować w cyfrowej rzeczywistości, której opiekunowie nie znają.

- Być może przebywa w cyfrowym świecie, który jest dla nas niewyobrażalny i może być nieprawdopodobnie niebezpieczny - ostrzegła prezeska fundacji.

Zwróciła również uwagę na korzystanie przez dzieci z komunikatorów oraz narzędzi sztucznej inteligencji. Jak wskazała, młodzi ludzie mogą próbować za ich pomocą samodzielnie się diagnozować, a nawet szukać sposobów na poradzenie sobie z kryzysem psychicznym. Według Lewandowskiej są to bardzo niebezpieczne zjawiska, dlatego kluczowe znaczenie ma zwiększanie świadomości rodziców.

Potrzebne zaangażowanie rodziców

Prezeska Fundacji TVN przypomniała, że dziecko nie może samodzielnie zapisać się na terapię. Oznacza to, że udział rodzica w procesie poszukiwania pomocy jest konieczny. Jednocześnie podkreśliła, że wielu opiekunów jest przeciążonych pracą i codziennymi obowiązkami.

- Ludzie są nie tylko przepracowani, ale wręcz przeharowani. Pracują na to, żeby utrzymać dom i dzieci. Posiadanie dzieci staje się dzisiaj dobrem luksusowym - oceniła Lewandowska.

Jak dodała, wielu rodziców zdaje sobie sprawę, że powinni poświęcać dzieciom więcej czasu, lecz wieczorem często nie ma już na to siły. Jej zdaniem nie powinno to być traktowane jako wymówka, ale należy uwzględnić tę sytuację podczas dyskusji o kondycji psychicznej młodych ludzi.

Lewandowska zaznaczyła, że bezpieczeństwo w szkołach jest tylko jednym z elementów problemu. Równie istotne jest to, że dzieci spędzają dużą część życia w środowisku cyfrowym, którego dorośli często nie znają i nie rozumieją.

- Nasze dzieci funkcjonują w świecie, którego po prostu nie znamy. I to jest ogromnie trudne - podsumowała prezeska Fundacji TVN.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Psychologiadzieci
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