Związkowcy informują o referendum strajkowym. Mamy komentarz ZUS

Z informacji przesłanej na Kontakt 24 wynika, że Związkowa Alternatywa (ZA) 14 września rozpoczęła referendum strajkowe strajkowe w ZUS , która ma trwać do 4 października. "Związek domaga się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych brutto o 1200 zł. Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 50 proc. pracowników i większość opowie się za akcją strajkową" - wyjaśnia ZA.

ZA o referendum strajkowym w ZUS

ZA podkreśla także: "Nasz związek jest zdeterminowany i przygotowany do przeprowadzenia strajku. Jeśli więc referendum zakończy się sukcesem, to jeszcze przed wyborami przystąpimy do akcji strajkowej i pracownicy bezterminowo odejdą od biurek".