Zmiany dla użytkowników aplikacji ZUS. Muszą zrobić jedną rzecz
"Od 4 września aplikacja będzie działała na urządzeniach z systemem Android w wersji 11 lub wyższej" - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w serwisie X.
Zakład wyjaśnił, że "trzeba też będzie ustawić nowy PIN do aplikacji (od 6 do 8 cyfr)".
"Dzięki tym zmianom zapewnimy większe bezpieczeństwo danych udostępnionych w aplikacji mZUS" - czytamy.
Cyberatak na ZUS
Na początku sierpnia ZUS przekazał, że "strona zus.pl stała się celem ataku wolumetrycznego. To forma ataku DDoS, który ma przeciążyć infrastrukturę sieciową".
Zakład podał, że "klienci mogli mieć problem nie tylko z korzystaniem ze strony internetowej ZUS, ale też z serwisu eZUS".
ZUS zaznaczył jednak, że "w żadnym momencie atak nie zagrażał danym ZUS i klientów. Nasze systemy bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo".