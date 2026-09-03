Z kraju Zmiany dla użytkowników aplikacji ZUS. Muszą zrobić jedną rzecz Oprac. Paulina Karpińska |

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: nikkimeel/Shutterstock

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"Od 4 września aplikacja będzie działała na urządzeniach z systemem Android w wersji 11 lub wyższej" - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w serwisie X.

Zakład wyjaśnił, że "trzeba też będzie ustawić nowy PIN do aplikacji (od 6 do 8 cyfr)".

"Dzięki tym zmianom zapewnimy większe bezpieczeństwo danych udostępnionych w aplikacji mZUS" - czytamy.

📣 Ważna informacja dla użytkowników aplikacji mobilnej mZUS!



🔔 Od 4 września aplikacja będzie działała na urządzeniach z systemem Android w wersji 11 lub wyższej.



🔐 Trzeba też będzie ustawić nowy, dłuższy PIN do logowania w mZUS. Musi mieć od 6⃣ do 8⃣ cyfr.



Dzięki tym… — ZUS (@zus_pl) September 2, 2026 Rozwiń

Cyberatak na ZUS

Na początku sierpnia ZUS przekazał, że "strona zus.pl stała się celem ataku wolumetrycznego. To forma ataku DDoS, który ma przeciążyć infrastrukturę sieciową".

Zakład podał, że "klienci mogli mieć problem nie tylko z korzystaniem ze strony internetowej ZUS, ale też z serwisu eZUS".

ZUS zaznaczył jednak, że "w żadnym momencie atak nie zagrażał danym ZUS i klientów. Nasze systemy bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo".