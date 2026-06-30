Z kraju ZUS pokazał nowe wyliczenia emerytur. Możesz sprawdzić ile masz na koncie Oprac. Paulina Karpińska |

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Już teraz każdy z ponad 12 mln ubezpieczonych, którzy mają konto w portalu eZUS, może sprawdzić na swoim profilu, jaki kapitał zgromadził" - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w serwisie X.

- ZUS przyspieszył w tym roku przygotowanie cyfrowego listu o stanie oszczędności emerytalnych, według danych na 31 grudnia 2025 r. W historycznym tempie, przed końcem czerwca, zakończyliśmy proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego - podkreślił Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS.

📢 Zakończyliśmy coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach.

Już teraz każdy z ponad 1⃣2⃣ mln ubezpieczonych, którzy mają konto w portalu eZUS, może sprawdzić na swoim profilu, jaki kapitał zgromadził.



💬 ZUS przyśpieszył w… pic.twitter.com/P3ahYGr224 — ZUS (@zus_pl) June 30, 2026 Rozwiń

Kto może sprawdzić stan konta

Informację o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) otrzymuje co roku każda osoba urodzona po 1948 r., która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka.

Klienci mogą sprawdzić, o ile wzrosły ich oszczędności w ZUS, a wszyscy ci, którzy 31 grudnia 2025 r. mieli ukończone 35 lat, otrzymają również symulację hipotetycznej emerytury.

W IOSKU można sprawdzić stan środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS do 31 grudnia 2025 r. Według ZUS stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrósł o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie o 10,61 proc.

- Kapitał na kontach ubezpieczonych zwiększył się łącznie o prawie 472,9 mld zł - przekazał Jaroszek.

Zawiadomienia ZUS

ZUS zaznaczył, że ponad 12 mln 159 tys. zawiadomień z ogólnej puli to te, które w ostatni weekend czerwca zostały udostępnione ubezpieczonym posiadającym profil na PUE/eZUS.

Informację o stanie swojego konta można uzyskać w aplikacji mZUS w zakładce "Ubezpieczenia i składki", albo za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS w "Panelu ubezpieczonego". Zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta. Robi to jedynie na wniosek klienta.

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ZUS wyjaśnił, że w zawiadomieniu znajduje się :

stan konta, kapitału początkowego i subkonta po ostatniej waloryzacji składek,

dane o składkach za poszczególne miesiące 2025 roku,

prognozę przyszłej emerytury - jeśli w ubiegłym roku ukończyłeś co najmniej 35 lat.

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