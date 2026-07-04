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Z kraju

Spór o płace w ZUS. "Zakład może zostać sparaliżowany"

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ZUS, Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Warszawa shutterstock_2181262281
Dorota Zatorska o strajku w ZUS. "Pracownicy są zdeterminowani"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Do 6 lipca trwa referendum strajkowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Uwzględniono jeden postulat - podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych o 1200 złotych brutto. Frekwencja osiągnęła już 45 procent.

We wtorek 16 czerwca rozpoczęło się referendum strajkowe zainicjowane przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa. "Nasz związek zdecydował się na referendum, ponieważ wbrew prawu ZUS odmówił prowadzenia sporu zbiorowego na tle płacowym. Pracodawca zaproponował podwyżkę wynagrodzeń o zaledwie 200 zł i odstąpił od rozmów" - przekazał związek.

Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, poinformował, że dotychczas w referendum wzięło udział 45 procent pracowników ZUS.

"Jeżeli zakończy się ono sukcesem, a rząd nie zdecyduje się na wzrost płac dla pracowników, Zakład może zostać sparaliżowany" - dodał Szumlewicz.

Podwyżka jako jedyny postulat

Trwające referendum w ZUS to pokłosie strajku pracowników, który odbył się w środę, 17 czerwca w godzinach 8-10 w placówkach zakładów na terenie całego kraju, w związku z brakiem "osiągnięcia porozumienia z pracodawcą w obecności mediatora w zakresie postulatów zgłoszonych w ramach prowadzonego sporu zbiorowego".

Jak poinformował Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, "w strajku wzięło udział ponad 26,2 tys. pracowników z 36 tys., którzy tego dnia byli w pracy. Frekwencja wyniosła więc blisko 73 procent". Ogółem w Zakładzie pracuje 43,9 tys. osób, co oznacza, że w strajku wzięło udział 60 proc. zatrudnionych.

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Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników ZUS. W odpowiedzi na ten postulat ZUS zaznaczył, że taka podwyżka wiązałyby się ze zwiększeniem budżetu wynagrodzeń o ponad 1 mld zł tylko w 2026 r. Ostatnia propozycja, którą otrzymali związkowcy to wzrost pensji o 220 zł brutto i jednorazowa nagroda w wysokości 4 tys. zł.

Referendum strajkowe potrwa do 6 lipca. "Dziś (4 lipca) rano frekwencja osiągnęła 45 procent, czyli w referendum wzięło udział 20 tys. osób z 43,9 tys. zatrudnionych. Oznacza to, że jest duża szansa, że referendum będzie ważne" - przekazał Piotr Szumlewicz.

Nowy prezes ZUS

1 lipca premier Donald Tusk mianował Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa ZUS. Objął on funkcję po Zbigniewie Derdziuku, który został odwołany z powodu problemów zdrowotnych.

Po objęciu stanowiska nowy prezes ZUS zwrócił uwagę, że w czerwcu odbył się pierwszy w historii ZUS strajk ostrzegawczy. "Pracownicy domagają się znaczących podwyżek, motywując to wieloma zadaniami, jakie są nakładane dodatkowo na Zakład przez ustawodawcę. Szanuję ciężką pracę pracowników ZUS, rozumiem też ograniczenia budżetowe. Chciałbym nowego otwarcia w dialogu społecznym i porozumienia" - wskazał Laska.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
ZUSStrajkpodwyżki wynagrodzeń
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
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