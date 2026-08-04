Z kraju ZUS ostrzega. "Twoje listy mogą trafić w niepowołane ręce" Paulina Karpińska |

"Nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego" Źródło zdj. gł.: michnik101/Shutterstock

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał o konieczności aktualizowania danych adresowych. Urząd podkreślił, że cała korespondencja trafia na ostatni adres podany przez ubezpieczonego, a jeśli jest on nieaktualny, przesyłki mogą zostać odebrane przez osoby nieuprawnione.

Co ważne, list wysłany przez ZUS na wskazany wcześniej adres może zostać uznany za skutecznie doręczony, nawet jeśli ubezpieczony już tam nie mieszka.

ZUS: błędny adres może spowodować szkody materialne i niematerialne

ZUS podkreślił także, że w sytuacji, "gdy adres jest nieaktualny, z korespondencją może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona".

"W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia Państwa praw i wolności osób fizycznych, związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji".

Zakład dodał, że "może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe".

📬 Aktualizacja adresów w ZUS👉 dlaczego to ważne?



📩 Korespondencję wysyłamy na ostatni adres, jaki nam wskazałeś. Jeśli jest on nieaktualny, Twoje listy mogą trafić w niepowołane ręce. ⚠️ Grozi to naruszeniem Twoich praw i udostępnieniem danych osobowych. Może to spowodować… — ZUS (@zus_pl) August 4, 2026 Rozwiń

Jak zmienić adres w ZUS?

ZUS wyjaśnił, że zmiany adresu można dokonać na trzy sposoby:

osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu),

w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Wniosek o zmianę danych adresowych należy złożyć niezwłocznie po zmianie adresu zamieszkania.