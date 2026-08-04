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ZUS ostrzega. "Twoje listy mogą trafić w niepowołane ręce"

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Źródło zdj. gł.: michnik101/Shutterstock
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaapelował we wtorek do Polaków o aktualizację danych adresowych. "Jeśli Państwa adres nie jest aktualny, a my wyślemy na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie" - ostrzegł ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał o konieczności aktualizowania danych adresowych. Urząd podkreślił, że cała korespondencja trafia na ostatni adres podany przez ubezpieczonego, a jeśli jest on nieaktualny, przesyłki mogą zostać odebrane przez osoby nieuprawnione.

Co ważne, list wysłany przez ZUS na wskazany wcześniej adres może zostać uznany za skutecznie doręczony, nawet jeśli ubezpieczony już tam nie mieszka.

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Dla seniora

ZUS: błędny adres może spowodować szkody materialne i niematerialne

ZUS podkreślił także, że w sytuacji, "gdy adres jest nieaktualny, z korespondencją może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona".

"W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia Państwa praw i wolności osób fizycznych, związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji".

Zakład dodał, że "może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe".

Jak zmienić adres w ZUS?

ZUS wyjaśnił, że zmiany adresu można dokonać na trzy sposoby:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu),
  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Wniosek o zmianę danych adresowych należy złożyć niezwłocznie po zmianie adresu zamieszkania.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZUS
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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