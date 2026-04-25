Przybywa stulatków w Polsce. Dominują dwa województwa

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur
Liczba osób pobierających świadczenie honorowe z tytułu ukończenia stu lat systematycznie rośnie – wynika z nowych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec marca 2026 roku dodatek w wysokości blisko siedmiu tysięcy złotych otrzymywało już 4179 seniorów w całym kraju.

Jak wynika z nowych danych ZUS coraz więcej stulatków pobiera świadczenie honorowe. Najwięcej osób pobierających świadczenie mieszka w województwach:

  • mazowieckim (724 osoby),
  • śląskim (436 osób),
  • dolnośląskim (399 osób).

Najmniej świadczeniobiorców odnotowano w województwach:

  • opolskim (76),
  • lubuskim (87),
  • podlaskim (109).
Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku

Dla firm

Populacja stulatków rośnie

Według danych ZUS w ciągu ostatniego półrocza grono osób uprawnionych do specjalnego dodatku powiększyło się o ponad 300 seniorów. Dla porównania, pod koniec września 2025 r. świadczenie honorowe pobierało 3863 najstarszych Polaków, a w grudniu liczba ta przekroczyła próg 4 tys.. Według stanu na koniec marca 2026 r. osiągnęła poziom 4179 świadczeniobiorców.

W ocenie Wojciecha Dyląga, regionalnego rzecznika prasowego ZUS na Podkarpaciu, od 2025 r. sytuacja prawna najstarszych osób w Polsce jest znacznie korzystniejsza niż w ubiegłych dekadach. Przez ponad pół wieku wysokość tzw. emerytury honorowej była przypisana do daty setnych urodzin jubilata i pozostawała niezmienna do końca jego życia.

"Powodowało to różnice w wysokości otrzymywanych świadczeń pomiędzy osobami, które w różnych latach je otrzymywały, ponieważ raz ustalona kwota nie podlegała waloryzacji" – wyjaśnia rzecznik.

Nowe regulacje ustawowe zlikwidowały ten mechanizm. "Wprowadzono jednolitą kwotę świadczenia dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od daty ukończenia 100 lat. Obecnie wynosi ona 6938,92 zł brutto, a kwota ta będzie się zwiększać każdego roku dzięki waloryzacji" – dodaje Dyląg.

Kończy się czas na rozliczenie z fiskusem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kończy się czas na rozliczenie z fiskusem

Świadczenia honorowe

Świadczenie honorowe przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu po ukończeniu 100 lat. Dodatek jest przyznawany z urzędu osobom, które pobierają już emeryturę lub rentę. Dzięki temu nie muszą składać żadnego wniosku. "Decyzję o przyznaniu pieniędzy senior otrzyma z instytucji, która wypłaca mu podstawowe świadczenie" – informuje ZUS.

Złożenie wniosku (formularz ESH) jest konieczne jedynie w przypadku stulatków, którzy nie mają prawa do emerytury ani renty. Jednak są oni zobowiązani do wykazania, że przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajdowało się w Polsce.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

Natalia Kieszek
Zobacz także:
Zrobili grilla na cudzej działce (zdjęcie ilustracyjne)
Co czwarty Polak nie planuje wydatków w długi weekend
Z kraju
Kanał Panamski
Kryzys w cieśninie Ormuz podbija ceny. Nawet dziesięciokrotny wzrost
Ze świata
Zondacrypto
Przeszkody dla poszkodowanych inwestorów. "Być może trzeba spisać na straty"
Z kraju
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Eksport ropy przetrwał amerykańską blokadę
Ze świata
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Setki milionów dolarów w kryptowalutach zamrożone. Decyzja Waszyngtonu
Ze świata
ateny grecja shutterstock_2283333797
Ograniczenia dla hoteli. "Nie możemy stać się drugą Barceloną"
Turystyka
Unia Europejska
Nie będzie kolejnego zawieszenia sankcji? "Jasne przekonanie"
Ze świata
Samolot paliwo tankowanie
Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
Łukasz Figielski
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Szef Pentagonu: to dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie
Ze świata
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Eksperci o cenach paliw w majówkę
Moto
Elon Musk
Mars schodzi na drugi plan. Firma Muska zmienia strategię
Tech
Donald Trump
Trump ostrzega Londyn. "Możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć"
Tech
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Drastyczny wzrost importu z Rosji. "Absolutnie kluczowe" dostawy
Ze świata
Donald Trump
Benzyna po cztery dolary. Sondaż uderza w Trumpa przed wyborami
Ze świata
Lotnisko Chopina
Kryzys paliwowy a sytuacja Polski. Minister zapewnia
Turystyka
Donald Tusk
Tusk o umowie z Mercosur. "Rozmawiałem z Komisją i uświadomiłem im"
Z kraju
Sklep spożywczy
W marcu był to najtańszy sklep w Polsce
Handel
Oslo
Kolejny kraj zapowiada zakaz mediów społecznościowych dla dzieci
Tech
Pekin, Chiny
Nowy model DeepSeek wywołuje spadki na giełdzie. Konkurencja traci
Tech
Erste Bank
Trzeci największy bank w Polsce zmienia nazwę
Z kraju
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Takie będą ceny paliw w weekend
Z kraju
autostrada a2 poznan shutterstock_2128223891
Najdroższa autostrada w UE. Cena wygania auta na drogi krajowe
Moto
Ustawa ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi
USA luzują restrykcje wobec marihuany. Branża konopna zyska miliardy
Ze świata
shutterstock_2558587171
Wojna na Bliskim Wschodzie uderza w branżę odzieżową
Handel
londyn anglia ludzie emigranci
Alibaba usuwa oferty danych Brytyjczyków. Wyciek pod lupą
Ze świata
Bezrobocie bez zmian
Stopa bezrobocia w marcu. Nowe dane
Z kraju
wlochy rzym ulica ludzie shutterstock_2670598393
Największy dłużnik strefy euro. Grecja traci pozycję lidera
Ze świata
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
Wstęp do miasta będzie płatny. Turyści zapłacą za odwiedziny
Turystyka
sklep zakupy napoje piwo shutterstock_2314430081
Trzecia taka niedziela w roku
Handel

