Nowe uprawnienia ZUS. Rzecznik wyjaśnia

Nowe przepisy nie dają ZUS prawa do odwiedzania sąsiadów osób przebywających na zwolnieniu lekarskim i proszenia o informacje na ich temat - powiedział rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski. Zakład nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat ich klientów.

Nowe przepisy

W ustawie zostały natomiast doprecyzowane kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek.