Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane

shutterstock_2114188025
"Po to wpłacałam składki, żeby mieć emeryturę"
Źródło: TVN24
We wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w mediach społecznościowych oraz na swojej stronie internetowej, jakie działania lub zmiany widoczne na koncie użytkownika powinny wzbudzić jego czujność. ZUS wskazał również, jakie kroki należy podjąć, gdy je zauważymy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ostrzegł we wtorek w serwisie X przed "incydentami bezpieczeństwa".

Jak zaznaczył, należy zachować czujność, gdy:

  • ktoś zalogował się na Twoje konto eZUS bez Twojej wiedzy,
  • zauważyłeś nieautoryzowany dostęp do danych, e-maili lub dokumentów,
  • zmieniły się ustawienia konta albo dostęp do niego,
  • Dostajesz SMS-y lub wiadomości na WhatsAppie/Messengerze z podejrzanymi linkami podszywającymi się pod ZUS.

Konto może "zostać zablokowane ze względów bezpieczeństwa"

Jak wyjaśnił ZUS na stronie internetowej, należy zgłosić urzędowi, gdy "podejrzewasz włamanie do systemu ZUS bądź wyciek danych dostępowych; ktoś uzyskał nielegalny dostęp do Twoich danych osobowych, wiadomości e-mail lub dokumentów; widzisz, że Twoje dane na stronie (np. adres e-mail, nr telefonu) zostały zmienione, ale nie przez Ciebie; w wyniku cyberoszustwa ktoś wyłudził od Ciebie dane logowania do konta".

Ostrzega także, że w przypadku zidentyfikowania nieuprawnionego działania na koncie, może ono "zostać zablokowane ze względów bezpieczeństwa". Dodaje, że w celu odblokowania go, należy udać się do najbliższego oddziału ZUS.

Urząd przekazał również jakie zmiany powinny wzbudzić czujność. Oto ono:

  • strona ZUS działa lub wygląda inaczej niż zazwyczaj, np. samoistnie pojawiają się na niej różne elementy, takie jak okienka, których nie da się zamknąć,
  • nastąpiły zmiany dotyczące ustawień Twojego konta i dostępu do niego: ktoś usunął z Twojego konta dane, które wcześniej na nim były; upoważnienie do Twojego konta na portalu eZUS ma osoba, która nie została przez Ciebie zgłoszona; możesz podejrzeć dane innego użytkownika,
  • otrzymujesz wiadomości SMS (lub w komunikatorach typu WhatsApp czy Messenger) z podejrzanymi linkami, które podszywają się pod stronę ZUS, po to by wyłudzić informacje dotyczące Twojego konta,
  • otrzymujesz połączenia telefoniczne od osób, które podszywają się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by pozyskać Twoje dane dostępowe do portalu eZUS,
  • zniknął numer telefonu, który był powiązany z Twoim kontem na portalu eZUS,
  • jesteś lekarzem lub asystentem i dotarła do Ciebie informacja o niewłaściwym wykorzystaniu certyfikatu ZUS dla lekarza lub jego utracie albo wiadomość z linkiem do wymiany certyfikatu. Jak najszybciej zgłoś taki incydent do Centrum e-Zdrowia (CeZ) oraz do najbliższej jednostki Policji.

Tego nie robią pracownicy ZUS-u

Jednocześnie ZUS przypomniał, że pracownicy tego urzędu nigdy nie wysyłają wiadomości e-mail ani SMS z linkami do stron logowania do portalu eZUS lub pobrania bądź instalacji aplikacji mobilnej ZUS. Nie żądają także przesłania formularzy ani dokumentów e-mailem. Ponadto nigdy nie kontaktują się w ten sposób w sprawie składania wniosków.

Pracownicy ZUS, nie proszę także o podanie hasła, czy danych dotyczących rachunku bankowego. Nie proponuję także inwestycji na poczet świadczeń.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Remigiusz Gora/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZUSostrzeżeniaoszustwaOszustwa internetowe
Zobacz także:
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
Z kraju
Komisja Europejska
Bruksela ma pomóc firmie Google. Wszczęła dwa postępowania
Tech
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
Ze świata
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
Z kraju
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
Z kraju
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
Pieniądze
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu
Z kraju
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
Ze świata
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
Ze świata
TikTok
Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
Tech
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
Z kraju
shutterstock_2295456121
"Zyski ponad życie młodych". Rusza historyczny proces
Tech
smartfon w ręce kobiety
Duże zmiany na platformach Mety. Płatne testy Instagrama, Facebooka i Whatsappa
Tech
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Z kraju
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
Kradnie twarze i głosy, prawo zostaje w tyle. "Poważne skutki"
Tech
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Są korzystniejsze od lokat bankowych. "Polacy nie lubią ryzyka"
Pieniądze
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
"Strefa wolnego handlu dla dwóch miliardów ludzi". Koniec negocjacji
Ze świata
Seul, Korea Południowa
Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"
Ze świata
shutterstock_1698851890
Awaria systemu. Przewoźnicy odwołali loty
Ze świata
ryanair paryz - Krzysztof Pazdalski shutterstock_2107944698
Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie
Turystyka
Hiszpania, Katalonia, chaos komunikacyjny
"Sabotaż lub cyberatak". Minister o chaosie komunikacyjnym
Ze świata
Adam Glapiński
To nie koniec rekordów. Polski bank jednym z motorów napędowych
Rynki
biuro, pracownicy, pracodawcy, praca, rynek pracy, singapur
Firmy planują podwyżki. Najnowszy raport
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Bruksela kontra Musk. "Na takie treści w ogóle nie ma w Europie miejsca"
Tech
Trudne warunki na drogach, Szczecin
"Mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek"
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Z kraju
polska chojnice urząd skarbowy budynek shutterstock_2099524255
Nadchodzi rewolucja. Urzędy dłużej czynne
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica