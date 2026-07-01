Wybrano nowego prezesa ZUS. Jest komunikat

Dorota Zatorska o strajku w ZUS. "Pracownicy są zdeterminowani" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Jak podał ZUS, akt powołania nowemu prezesowi wręczyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Dziękuję premierowi Donaldowi Tuskowi i ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk za zaufanie. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS miałem okazję przyglądać się z bliska działalności Zakładu. Zdaję sobie jednak sprawę, że przejęcie odpowiedzialności operacyjnej jest ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością. Nie planuję rewolucji, wiele rzeczy działa znakomicie. Dużo zaszłości jest natomiast w kwestii wynagrodzeń" - zaznaczył Laska.

📢 Premier @donaldtusk powołał 1 lipca Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



Dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS oraz dyrektor generalny @MRPiPS_GOV__PL zastąpi na tym fotelu Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany z powodu… pic.twitter.com/naLVDXxeOA — ZUS (@zus_pl) July 1, 2026 Rozwiń

Nowy prezes ZUS zwrócił uwagę, że w czerwcu odbył się pierwszy w historii ZUS strajk ostrzegawczy. "Pracownicy domagają się znaczących podwyżek, motywując to wieloma zadaniami, jakie są nakładane dodatkowo na Zakład przez ustawodawcę. Szanuję ciężką pracę pracowników ZUS, rozumiem też ograniczenia budżetowe. Chciałbym nowego otwarcia w dialogu społecznym i porozumienia" - wskazał Laska.

Nowy prezes ZUS

Liwiusz Laska jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

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W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynował i nadzorował wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

Prezesa ZUS powołuje premier na wniosek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wcześniej kandydata opiniuje rada nadzorcza ZUS.

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24 czerwca premier Donald Tusk odwołał Zbigniewa Derdziuka ze stanowiska prezesa Zakładu z powodu ciężkiej choroby. Derdziuk dwukrotnie był prezesem ZUS - za pierwszym razem w latach 2009-2015, kiedy wprowadzał m.in. Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, pierwszy e-urząd w Polsce.

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