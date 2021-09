ZUS będzie mógł odbierać emerytury. Nawet z powodu błędu urzędnika

Wprowadzone niedawno przepisy dają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) prawo do domagania się zwrotu wszystkich emerytur wypłaconych w ostatnich pięciu latach - informuje "Gazeta Wyborcza". Zakład będzie mógł skorzystać z tych uprawnień także w sytuacji, gdy emeryt nie popełnił żadnego błędu i prawidłowo wypełnił wszystkie wnioski.

- Ten przepis to kuriozum - mówi w rozmowie z "GW" Przemysław Hinc, doradca podatkowy z PJH Doradztwo Gospodarcze.

ZUS będzie mógł zabrać emeryturę

- Rozumiem, że ZUS może ścigać kogoś, kto go oszukał i np. we wniosku podał fałszywe dane. Ale nowe prawo dotyczy wszystkich, a więc też tych, którzy podali wszystkie prawdziwe dane, wystąpili o świadczenie, ZUS przyznał im emeryturę, ale po kilku latach jakiś urzędnik uznał, że jednak nie powinien emerytury przyznać albo że świadczenie powinno być w niższej wysokości. Czyli nie ma tu żadnej winy Kowalskiego, tylko jest wina ZUS-u. I za ten błąd ZUS-u teraz konsekwencje mają ponosić emeryci. To jest nieprawdopodobne - ocenia.